La obra que debe ordenar el laberinto de accesos entre Los Tarahales y La Paterna por 3,9 millones

La vieja Carretera General del Norte vuelve a concurso para intentar poner orden en uno de los puntos más enrevesados de la Ciudad Alta. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha licitado por 3.970.448,39 euros la transformación del tramo comprendido entre el enlace de La Ballena y la conexión con Los Tarahales, una pieza pendiente dentro de la reurbanización de este eje urbano. La obra se financiará ahora con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y tendrá un plazo de ejecución de doce meses.

El proyecto no parte de cero. Es la continuación de una demanda vecinal que en Los Tarahales se ha prolongado durante décadas: aceras, pasos seguros, drenaje, iluminación y una carretera menos pensada como vía de paso y más adaptada a los barrios que han crecido a ambos lados. La primera fase, ya terminada, permitió urbanizar la recta de Los Tarahales entre el cruce del barrio y el entorno del Colegio Arenas, en dirección a Siete Palmas. La segunda debe completar ahora la conexión hacia La Ballena.

La Carretera del Norte cambia los fondos europeos por el Fdcan

La actuación ya había salido a licitación en octubre de 2024 con un presupuesto de 2,96 millones y financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sin embargo, el procedimiento se demoró y el Ayuntamiento acabó perdiendo los fondos europeos previstos para esta obra. El Consistorio tuvo que buscar encaje en otra vía de financiación y en abril reformuló las partidas del Fdcan para reforzar, entre otros proyectos, el acondicionamiento de la red viaria.

El resultado es una nueva licitación, más cara que la anterior, que recupera el mismo objetivo de fondo: transformar una carretera concebida en los años setenta como infraestructura de tráfico en un tramo urbano con aceras continuas, pasos peatonales elevados, zonas verdes, alumbrado renovado y una red de pluviales que hasta ahora no existe en esta parte del recorrido.

Tres rotondas para ordenar los accesos a La Paterna

Uno de los elementos más relevantes será la creación de tres rotondas, con las que Urbanismo pretende simplificar el actual laberinto de accesos, giros y conexiones entre Los Tarahales, La Paterna, La Ballena y Escaleritas. La primera completará la semiglorieta próxima a La Ballena y permitirá abrir un nuevo acceso a La Paterna por la avenida Cronista Martín Moreno. La segunda ordenará la entrada actual al barrio. La tercera se situará en la conexión con la avenida de Escaleritas. Con esta reordenación, el Ayuntamiento busca calmar el tráfico y mejorar unos movimientos que ahora se concentran en accesos antiguos, estrechos y con problemas de continuidad peatonal.

Mapa con la Ubicación de la carretera del norte en Las Palmas de Gran Canaria

El nuevo acceso a La Paterna es, además, una vieja carpeta urbanística. Para poder ejecutarlo fue necesario derribar dos viviendas en la Carretera General del Norte, una operación completada en 2023 tras años de bloqueo. La semiglorieta que ahora se rematará llevaba construida desde 2002, pero quedó a medias porque el Ayuntamiento no había conseguido liberar todos los terrenos necesarios. Durante más de dos décadas, ese tramo quedó como una curva sin utilidad real en sentido subida, a la espera de la conexión definitiva con el barrio.

La obra permitirá enlazar la Carretera del Norte con el parque Juan Alemán y la avenida Cronista Martín Moreno, de modo que La Paterna tendrá un acceso más directo desde el entorno de La Ballena. La previsión municipal es que esta nueva entrada ayude a descargar parte del tráfico que soporta el acceso tradicional del barrio, construido en los años setenta y regulado con stops y cedas al paso.

Aceras, pluviales y zonas verdes en Los Tarahales

La intervención también reordena el espacio que queda entre la carretera y las viviendas. El proyecto prevé nuevas aceras en ambos márgenes, la reorganización de plazas de aparcamiento, la instalación de mobiliario urbano y la creación de áreas ajardinadas. Las plantaciones se harán con especies adaptadas al clima local y de bajo consumo hídrico, como lavanda canaria, salvia canaria, tajinaste blanco, incienso canario o cardón.

A la parte visible de la obra se suma la renovación de varias infraestructuras. El proyecto incluye drenaje de pluviales, mejoras en la red de abastecimiento, nuevo alumbrado público, dos hidrantes para bomberos y canalizaciones preparadas para futuras redes de semaforización y telecomunicaciones. Esas canalizaciones llegarán hasta el entorno de Siete Palmas y permitirían conectar en el futuro sistemas de gestión del tráfico con el Centro Municipal de Seguridad y Emergencias, Cemelpa.

Una reivindicación vecinal de más de 40 años

La actuación forma parte del llamado plan internúcleos, con el que Urbanismo ha ido abordando antiguas carreteras que, con el crecimiento de la ciudad, han quedado absorbidas por la trama urbana. En Los Tarahales, la primera fase respondió a una reivindicación de más de 40 años. La segunda, ahora relanzada, debe cerrar el recorrido entre esa recta ya reurbanizada, La Paterna y La Ballena.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 14.00 horas del 27 de julio a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.