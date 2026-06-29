Las Palmas de Gran Canaria clausura los talleres de Participación Ciudadana con más de 850 participantes

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria clausuró este viernes los talleres de Participación Ciudadana correspondientes al curso 2025/2026, una programación en la que han participado más de 850 personas de los cinco distritos de la capital. El cierre tuvo lugar en el Centro Cívico Suárez Naranjo, donde cerca de un centenar de participantes asistieron a una jornada con exhibiciones y una exposición de los trabajos realizados durante el año.

La actividad puso fin a la programación desarrollada por la Concejalía de Participación Ciudadana antes del periodo vacacional de julio y agosto. Durante el encuentro se sucedieron distintas muestras vinculadas a los talleres impartidos en los barrios, con actuaciones de baile infantil, sevillanas, zumba, bailes latinos, mantenimiento físico y folclore.

Además, las personas asistentes pudieron visitar una exposición con trabajos elaborados en los talleres de manualidades y costura. La jornada comenzó con la recepción de participantes y el saludo institucional, antes de dar paso a las exhibiciones programadas.

Participación y convivencia vecinal

La concejala de Participación Ciudadana, Igualdad y Diversidad, Betsaida González, señaló que estas jornadas permiten reconocer el compromiso y el trabajo de las personas que han participado durante el curso en las actividades desarrolladas en los barrios.

Clausura de los talleres de Participación Ciudadana / La Provincia

Asimismo, González destacó el papel de estos espacios en la cohesión social. "La participación ciudadana se construye también a través de estos espacios de encuentro, aprendizaje y convivencia que fortalecen los vínculos comunitarios y contribuyen a hacer barrios más activos y cohesionados".

Retorno de las actividades en septiembre

Con esta clausura, la Concejalía de Participación Ciudadana da por finalizado el curso 2025/2026 de talleres municipales. Las actividades habituales en los barrios de Las Palmas de Gran Canaria se retomarán el próximo mes de septiembre, tras el paréntesis estival.

Entre la treintena de los talleres gratuitos que imparte el Consistorio en los distritos para adultos y jóvenes se encuentran los de pilates, estimulación de la memoria, informática, bailes latinos, manualidades, danza infantil, mantenimiento físico, teatro para niños y niñas, folclore, uso de tablet y móvil, yoga, y entrenamiento funcional.

Sede de los talleres

Algunos de los participantes muestran el resultado de las actividades realizadas / La Provincia

Estas actividades se han realizado en el Centro Cívico de Lomo Apolinario, en el Local Social Casablanca III y el Local Social Copherfam, en el distrito Centro; en los locales de El Batán, El Lasso y San Juan, y el Centro Cívico de Jinámar, en el distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira; y en el Centro Cívico Escaleritas y de La Ballena, y los locales sociales Las Torres y Medina Samper, y el Centro Municipal de la Mujer de Escaleritas, en el Distrito Ciudad Alta.

En el Distrito Isleta Puerto, en la sede social de Las Coloradas, y en el de Tamaraceite, en las de Casa Ayala, Las Mesas, Siete Puertas, Tenoya y Cuesta Blanca.