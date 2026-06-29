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La pizzería de Las Palmas de Gran Canaria que transporta directamente a Nápoles: una parada obligatoria para quienes buscan auténticas pizzas napolitanas

Este restaurante de la capital ofrece platos auténticos de la cocina napolitana

Pizza napolitana

Pizza napolitana

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Helena Ros

Helena Ros

La gastronomía italiana sigue cobrando protagonismo en Las Palmas de Gran Canaria. Una parada obligatoria para quienes busquen disfrutar de ella es Rind 'o Vico, una pizzería situada a pocos minutos de la playa de Las Canteras que ha conquistado a los amantes de la cocina napolitana gracias a sus masas artesanas, ingredientes frescos y recetas tradicionales.

Cocina napolitana

La pizza napolitana son una de las grandes protagonistas de su carta, elaboradas con una masa ligera, bordes altos y una fermentación cuidada que consigue una textura esponjosa en el interior y ligeramente crujiente en el exterior.

Entre sus propuestas destacan la Pizza Quartieri Spagnoli, elaborada con carne mechada de vacuno, cebolla caramelizada, pimientos y mozzarella ahumada. La mano de dios es otra de la pizza que conquista con ingredientes como fior di latte, parmigiano, bresaola, pesto, mozzarella di bufala, aceite de oliva y albahaca.

Además de las pizzas, el restaurante ofrece una amplia selección de platos típicos de la cocina napolitana. Entre ellos se encuentra, la Frittatina Napoletana, un apetitivo muy popular en el sur de Italia, la Pasta Nerano, una receta tradicional elaborada con crema de calabacín, mozzarella ahumada, ajo, parmigiano y chips de calabacín. El Calzone `O vommero, una versión cerrada de la pizza con diferentes ingredientes en su interior con requesón, flor di latte, salame napoli, salsa de tomate, aceite de oliva y albahaca.

Dulces para completar la experiencia

El objetivo del restaurante es trasladar a sus clientes el auténtico sabor de Nápoles a través de recetas tradicionales elaboradas con ingredientes frescos y técnicas propias de la cocina italiana.

Como broche final, pueden disfrutar de algunos de sus postres como el tiramisú, el babá, un dulce popular en la ciudad de Nápoles, o la graffa napoletana, un dulce frito que los acompañan de nutella y pistacho. El restaurante ofrece diferentes opciones que conquistan a los amantes del dulce.

Horario y ubicación

Rind 'o Vico se encuentra en la calle Doctor Miguel Rosas, 41, muy cerca de la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,9 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han disfrutado de su propuesta basada en la auténtica cocina napolitana.

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Abre de 12:00 a 15:45 horas y de 19:00 a 23:00 horas, y los domingos ofrece servicio ininterrumpido desde las 13:00 hasta las 23:00 horas. Los jueves el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

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