El PP exige a Darias una "respuesta inmediata" tras la reyerta en San José

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha exigido a la alcaldesa, Carolina Darias (PSOE), una respuesta inmediata ante las denuncias vecinales sobre la situación de inseguridad en el barrio de San José. Según la representante popular, los residentes alertan de un deterioro de la convivencia por peleas, apuñalamientos, ocupaciones conflictivas y la proliferación del trapicheo de drogas en determinadas zonas.

Delgado sostiene que esta situación ha generado miedo entre los vecinos, cambios en sus rutinas y la decisión de evitar algunos espacios del barrio. La portavoz del PP afirma que San José se ha incorporado a la lista de zonas de la capital grancanaria que reclaman más presencia policial y una respuesta municipal más clara.

La edil popular relacionó las denuncias de San José con las que, según indicó, se repiten en otros puntos de Las Palmas de Gran Canaria, como Arenales, La Isleta, Zona Puerto, Tamaraceite, Schamann y el entorno de San Telmo. En este último ámbito citó la cubierta de la Estación de Guaguas, conocida como El Hoyo, donde la semana pasada se produjo una reyerta con un herido, según recordó.

"La plantilla policial continúa siendo insuficiente, faltan mandos y la escala de dirección se encuentra debilitada" Jimena Delgado

“La imagen de la capital grancanaria no puede ser la de vecinos que cambian sus recorridos para evitar zonas conflictivas”, señaló Delgado, que también aludió a comerciantes que reclaman protección en Schamann, residentes de Arenales que denuncian la existencia de narcoviviendas, familias de La Isleta preocupadas por solares degradados y comerciantes de Tamaraceite afectados por robos.

La portavoz del PP atribuyó esta situación a lo que considera “años de abandono”. En su opinión, el problema no responde a hechos aislados ni únicamente a una percepción vecinal, sino a una acumulación de quejas en distintos barrios.

Plan 360º de Seguridad

Delgado recordó que su grupo municipal llevó al Pleno una propuesta para poner en marcha el denominado Plan 360º de Seguridad y Emergencias, una iniciativa que, según explicó, fue rechazada por el gobierno local formado por PSOE, Podemos y Nueva Canarias. La propuesta popular se articulaba en torno a cuatro ejes: datos fiables, prevención, refuerzo de los cuerpos de seguridad y uso de la tecnología.

El PP plantea recuperar la Policía de Barrio, reforzar la presencia preventiva en los distritos y dotar a la Policía Local de más medios humanos y materiales. También reclama recuperar unidades que considera debilitadas, como el GOIA (Grupo Operativo de Intervención y Apoyo).

La portavoz popular defendió el trabajo de los agentes, pero sostuvo que no se les puede exigir que mantengan la seguridad de la ciudad "sin medios, sin mandos suficientes, sin herramientas adecuadas y con una organización interna deteriorada"

Delgado afirmó que la plantilla policial continúa siendo insuficiente, que faltan mandos y que la escala de dirección se encuentra debilitada. Además, señaló que los sindicatos han alertado durante meses de carencias que, según el PP, afectan a la operatividad del servicio.

Críticas a la gestión de la Policía Local

La portavoz popular defendió el trabajo de los agentes, pero sostuvo que no se les puede exigir que mantengan la seguridad de la ciudad “sin medios, sin mandos suficientes, sin herramientas adecuadas y con una organización interna deteriorada”. También mencionó los problemas recientes en la cúpula de la Policía Local, tras la dimisión de la anterior comisaria y la resolución judicial relacionada con el cese del anterior comisario.

Delgado añadió que resulta “incomprensible” que la Policía Local haya tenido problemas para realizar pruebas de drogas a conductores por falta de habilitación o de medios adecuados. A su juicio, si el cuerpo no puede actuar con plenas garantías en un control de drogas, el problema no está en los agentes, sino en la gestión política.

Petición de una estrategia municipal urgente

El PP reclama a Carolina Darias que convoque de forma urgente una estrategia municipal de seguridad con la participación de la Policía Local, la Policía Nacional, la Delegación del Gobierno, el Gobierno de Canarias y representantes vecinales de las principales zonas afectadas.

Delgado concluyó que la ciudad necesita recuperar “orden, autoridad, prevención y presencia” para que los vecinos puedan caminar con tranquilidad por sus barrios, los comerciantes puedan abrir sin miedo y las familias no tengan que modificar sus rutinas. La portavoz popular sostuvo que, tras once años de gobiernos socialistas, la seguridad y la limpieza son dos servicios básicos que, en su opinión, requieren una respuesta prioritaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.