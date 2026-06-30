Cruza varias veces la Avenida Marítima y acaba detenido en Las Palmas de Gran Canaria

Una persona ha sido detenida en Las Palmas de Gran Canaria tras cruzar de forma reiterada la Avenida Marítima, poniendo en riesgo la seguridad del tráfico y obligando a intervenir a la unidad de Distrito de la Policía Local.

La actuación se produjo después de que los agentes recibieran varios avisos alertando de la presencia de una persona cruzando la autovía marítima. Ante el peligro de que se produjeran accidentes graves, la Policía Local intervino para evitar daños tanto a la persona implicada como a los conductores que circulaban por la vía.

La Avenida Marítima es una de las principales arterias de circulación de la capital grancanaria. Por ello, la presencia de una persona cruzando la vía generó preocupación inmediata entre quienes dieron la alerta.

Según la información facilitada, la conducta se repitió en varias ocasiones, aumentando el riesgo para el tráfico y haciendo necesaria la actuación policial.

La Policía Local actuó para evitar accidentes

La unidad de Distrito de la Policía Local acudió a la zona para controlar la situación y evitar que la persona continuara cruzando la autovía.

Debido a la reiteración de la conducta y al peligro provocado, los agentes procedieron finalmente a su detención.