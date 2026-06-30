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Muebles, electrodomésticos y escombros: Las Palmas de Gran Canaria habilita puntos de acopio para julio

El servicio municipal recorrerá un centenar de barrios de lunes a viernes para mejorar el entorno urbano

El camión municipal en un punto de acopio transitorio

El camión municipal en un punto de acopio transitorio / La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria mantendrá durante el mes de julio el servicio itinerante de Puntos de Acopio Transitorio, un dispositivo municipal destinado a facilitar el depósito de muebles, enseres, electrodomésticos y escombros procedentes de pequeñas obras domésticas. El servicio recorrerá cerca de un centenar de barrios de la ciudad y funcionará de forma simultánea en los cinco distritos.

El dispositivo, gestionado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Servicio Municipal de Limpieza, estará operativo de lunes a viernes, en horario de 11:00 a 17:00 horas, y la programación de las rutas puede consultarse en la página web municipal.

Con ello, el Consistorio pretende reducir el abandono de residuos voluminosos en la vía pública y mejorar la limpieza del entorno urbano.

Residuos admitidos

En los Puntos de Acopio Transitorio se pueden depositar muebles y enseres, colchones, somieres, pequeños y grandes electrodomésticos, aparatos electrónicos e informáticos, así como piezas de madera y metal. También se admite escombro limpio procedente de pequeñas obras domésticas, con un límite de cinco sacos de 15 kilos por usuario.

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Recogida de un vertido de escombros en el barrio de San Juan.

Recogida de un vertido de escombros en el barrio de San Juan. / La Provincia

El servicio no acepta residuos peligrosos, neumáticos, restos vegetales, pinturas, aceites, cristales ni otros materiales que requieren un tratamiento específico. Estos residuos deben gestionarse mediante los canales habilitados para cada tipo de material.

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