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El Puerto de Las Palmas vuelve a analizar las estrategias para afrontar los desafíos globales

La federación Oneport celebra el 26 y 27 de octubre una nueva edición del foro Shipping Canary Island

José Mayor y Antonio Morales en la pasada edición de Shipping Canary Islands

José Mayor y Antonio Morales en la pasada edición de Shipping Canary Islands / David Delfour

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Esther Medina Álvarez

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

La Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios, Oneport, celebrará en octubre una nueva edición del encuentro Shipping Canary Island que reunirá a expertos para abordar la estrategia, competitividad y seguridad marítima del Puerto de Las Palmas frente a los desafíos globales.

El foro se celebrará los días 26 y 27 de octubre, e incluirá conferencias y mesas redondas sobre ciberseguridad, geopolítica, puertos deportivos, cruceros, Mercosur, bunkering, banca y emergencia marítima, avanza esta patronal portuaria en el nuevo catálogo que ha editado para dar a conocer a las empresas y servicios que forman parte de esta federación que, según su presidente, José Mayor, tiene como «propósito principal ser el nexo que potencie el crecimiento» de las compañías y «proyecte su excelencia hacia los mercados globales».

El año pasado, este encuentro ofreció conferencias y mesas de debate en las que participaron más de 30 expertos y fue seguido por decenas de profesionales del sector.

Puerto de Las Palmas y Atlántico Medio

Además del anuncio de la próxima edición del Shipping Canary Island, la publicación desgrana las «ventajas competitivas» del Puerto de Las Palmas y de Canarias como «referente estratégico en el Atlántico Medio», haciendo hincapié en los servicios englobados en la federación, como los de bunkering y suministro, gestión de terminales, la reparación naval y la logística integral.

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Empresas asociadas a Oneport

Asimismo, relaciona todas las empresas asociadas y ofrece información acerca de las ventajas y el método para sumarse. «Ser miembro de Oneport significa formar parte de un ecosistema empresarial interconectado que apuesta firmemente por la innovación, la competitividad y la defensa de los intereses del tejido empresarial marítimo», señala la publicación.

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