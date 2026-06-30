Juventud
Parque Aventura lleva el ocio de verano a los barrios de Ciudad Alta en julio y agosto
La programación tendrá lugar entre el 3 de julio y el 28 de agosto, con actividades de tarde en distintos espacios públicos del distrito
En los meses de julio y agosto llega una nueva edición de ‘Parque Aventura’, un programa de actividades de verano que recorrerá diferentes barrios del distrito con propuestas de ocio dirigidas principalmente a niños y jóvenes, aunque abiertas también a la participación de las familias. La programación se desarrollará en horario de 17.30 a 19.30 horas y comenzará el 3 de julio en la Plaza de la Unidad, en Barrio Atlántico. El calendario continuará el 17 de julio en la Plaza Don Benito, en Schamann, y el 24 de julio en la Plaza María Madre de la Iglesia, en Residencial Cruz de Piedra.
Tras las primeras citas de julio, ‘Parque Aventura’ continuará en agosto con nuevas actividades en otros puntos de Ciudad Alta. El 14 de agosto llegará a la plaza situada en la calle León XIII, junto a Protección Civil, en El Polvorín. Posteriormente, el 21 de agosto, la programación se trasladará al Espacio Multideportivo de Las Torres, y finalizará el 28 de agosto en la Plaza Escultor Eduardo Gregorio, en Las Chumberas.
El programa, organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, plantea el uso de plazas y espacios públicos como lugares de encuentro vecinal durante el verano. Según la información municipal, las actividades están orientadas a favorecer el juego, la participación y la convivencia en los barrios del distrito, con especial atención a la infancia y a la juventud.
Actividades de tarde
La concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, señaló que con esta iniciativa se busca que niños y familias puedan disfrutar del verano en sus propios barrios mediante actividades gratuitas vinculadas al ocio saludable, la convivencia y el uso compartido de los espacios públicos.
González añadió que el distrito mantiene su intención de acercar propuestas a los distintos barrios de Ciudad Alta para dinamizar la vida comunitaria y ofrecer alternativas de ocio accesibles durante el año.
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