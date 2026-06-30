Nervios y esperanza durante la prueba extraordinaria de la PAU en Canarias: "No he dormido en toda la noche"

Cientos de estudiantes esperan impacientes frente a las puertas de la Facultad de Arquitectura, en el campus de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a que el reloj marque las nueve de la mañana. Entre nervios, y últimos repasos a los apuntes, repiten en voz alta fechas de acontecimientos históricos y nombres de obras literarias, a la par que intentan calmar la tensión que se respira en el ambiente.

Algunos intercambian palabras de ánimo con sus compañeros, otros prefieren mantener el silencio mientras observan angustiados los minutos que restan para que de comienzo el examen.

Este martes es un día decisivo para todos ellos. Arranca la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), una cita que, para muchos, representa la última oportunidad de conseguir la nota necesaria para acceder a los estudios con los que llevan meses soñando. Tras un curso de esfuerzo y preparación, se lo juegan todo en las próximas horas.

"No he podido dormir ne toda la noche, ni siquiera tomando pastillas", confiesa Verónica. Esta alumna del IES Guanarteme suspendió Historia de España en segundo de Bachillerato, por lo que no pudo presentarse a la convocatoria ordinaria en junio. Aunque lleva preparándose semanas para la prueba, reconoce que los nervios suelen jugarle malas pasadas.

"Me despierto en mitad de la madrugada pensado: 'Tengo que estudiar que llega la PAU'", confiesa. "He estado estudiando de 9.00 a 21.00, apenas he salido de casa". La joven admite que aunque el curso ha sido muy estresante, ha dado lo mejor de sí misma y espera poder cursar el grado superior en Imagen y sonido que tanto desea.

En la misma situación se encuentra Faruk, del IES Caraisco de Figueroa. Al no conseguir aprobar ni Física ni Filosofía durante los exámenes finales del curso, se ha visto obligado a tener que esperar a julio para poder presentarse a la PAU. Su primera opción, era estudiar Educación Infantil, algo que ve algo complicado. "Es muy difícil entrar si te presentas en la extraordinaria, así que haré Educación Social", comenta.

"Hay que sacrificarse"

Faruk cuenta que durante el tiempo que lleva preparándose la prueba ha tenido que renunciar a algunas cosas como salir con sus amigos o hacer planes con su familia. "Hay que sacrificarse un poco para quitarse esto de encima", explica.

El caso de Marta, Alba y Ana es diferente. Las estudiantes del IES Nuestra Señora del Pilar sí superaron todas las materias durante el curso. Sin embargo, no corrieron la misma suerte en la convocatoria ordinaria de la PAU. Matemáticas, Historia o Lengua fueron algunas de las asignaturas que no lograron aprobar. Por ello, deciden probar suerte por segunda vez. A pesar de ello, afrontan esta nueva oportunidad con optimismo y esperanza.

Marta quiere estudiar Trabajo Social, grado para el que necesita obtener una calificación de 5. "Parecía que estaba lejos el día pero ya estamos aquí... Hay nervios, pero te encuentras con gente, hablas un poco y se te pasa", apunta.

Alba y Ana necesitan una nota más alta, ya que quieren entrar en Educación Infantil. "Yo sí que estoy nerviosa", cuenta la primera. "Tengo un nudo en el estómago, no porque no sepa nada, sino porque ver a tanta gente aquí... impresiona".

Las alumnas explican que no han pasado muchas horas preparando la prueba, sino que han sabido aprovechar el tiempo extra que han tenido. Joel también suspendió algunas asignaturas en la convocatoria ordinaria y vuelve a probar suerte en julio. Le gustaría estudiar derecho y admite que afronta esta nueva oportunidad con más calma.

"Espero la jornada más tranquila. Ya he pasado por esta etapa así que se vive con menos nervios", relata.

1300 estudiantes se presentan a la PAU

Casos como los de Verónica, Faruk, Marta, Alba, Ana o Joel forman parte de los 1.288 estudiantes que estos días vuelven a enfrentarse a la PAU en su convocatoria extraordinaria. De ellos, 898 afrontan la fase general, mientras que otros 390 se presentan únicamente a la fase específica con el objetivo de mejorar la calificación obtenida y aumentar sus posibilidades de acceder a la titulación deseada. En cuanto al perfil del alumnado, las mujeres representan la mayoría de los inscritos, con un 61,3% del total, frente al 38,7% de hombres.

Uno a uno, los estudiantes fueron llamados por su nombre hasta desaparecer tras las puertas del aula, donde les esperaba un examen que puede marcar su futuro académico. El resultado no lo conocerán hasta el 10 de julio, cuando se publiquen las calificaciones provisionales. Tras el periodo de revisión, las notas definitivas se darán a conocer el 17 de julio. Hasta entonces, solo queda esperar. ¿Habrá sido suficiente esta segunda oportunidad para conseguir su objetivo? En solo unos días, tendrán la respuesta.