"Estas acciones ponen en peligro el Carnaval": los drags cobran los premios con cuatro meses de retraso

El ganador y las damas de la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria han tardado cuatro meses en recibir los ingresos de sus premios. Los abonos se han producido este martes, 30 de junio, después de una espera en que Sociedad de Promoción les ha "dado largas" sobre el motivo de las demoras. Así lo denuncia el presidente de la Asociación Drag Queen, Arán Perdomo, quien asegura que el problema se extiende a otros trabajadores y colectivos del Carnaval, habiendo facturas que no llegan a cobrarse hasta "un año después".

Su malestar se ha agravado por una "falta de información" sobre el motivo por el que se han alargado los plazos, ya que durante ese periodo intentaron ponerse en contacto "sin obtener respuesta". Además de las cuantías de los premios, cuenta Perdomo, también ha habido demoras para otros cobros relacionados con la gala, como las ayudas para el transporte del año pasado. "Promoción no las gestionó bien, quisieron no pagarlas e incluso intentaron desviar la atención. Tuvimos que plantarnos para que se nos abonara ese dinero", subraya.

Los retrasos en los pagos afectan a otros colectivos del Carnaval, incluyendo diseñadores para las candidatas a Reina y murgas

Los participantes de otros concursos se encuentran en una situación similar, incluyendo las murgas o los diseñadores para las candidatas a Reina. En el caso de Divas por la corona –una competición que se estrenó en esta edición del Carnaval–, el ganador, Jorge Navarro Martínez, todavía no ha cobrado: "Ya había mandado varios correos a Promoción, no me habían respondido y han pasado cuatro meses desde que gané el concurso".

A raíz del ingreso a los ganadores de la Gala Drag Queen, Navarro cuenta que Promoción se puso en contacto con él para disculparse por los retrasos y comunicarle que su premio se ingresará "la semana que viene".

Hasta un año de retrasos

En cualquier caso, añade Perdomo, esta casuística no les resulta nueva. Tal y como rememora, ha habido algunos años en que se han realizado los pagos "prácticamente al mes de la gala" y otros en que los plazos se han dilatado durante meses. Así sucedió en la edición del año pasado, cuando se vieron a las puertas del Carnaval 2026 sin haber cobrado una parte de las ayudas. Eso les obligó a plantearse no acudir a los actos como medida de presión para cobrar.

Asimismo, al margen de la gala, los drags participaron en otro evento como parte del Carnaval en el que se incluía un pago específico para el maquillaje. "A día de hoy ni siquiera nos han dicho si tenemos que presentar factura o de qué forma se va a hacer", lamenta.

"Este tipo de acciones ponen en peligro el Carnaval. Si yo hago un trabajo y tardan un año en pagarme, no vuelvo a hacerlo"

Las demoras en los pagos son un problema agravado para los drags porque, según explica Perdomo, los materiales suponen unos notorios sobrecostes desde la pandemia por covid-19. Por ello, si las ayudas lleguen en tiempo y forma, se limita la capacidad de los artistas para llevar a cabo sus proyectos.

"Este tipo de acciones ponen en peligro el Carnaval. Los premios sabemos que pueden o no pueden caer, por lo que no contamos tanto con ese dinero, pero hay facturas que tardan un año en abonarse. Están jugando con el trabajo de las personas y esto repercute en el Carnaval. Si yo hago un trabajo y tardan un año en pagarme, yo no vuelvo a trabajar para el Carnaval", desgrana.

A su modo de ver, la "mala gestión de la Sociedad de Promoción" está empañando el desarrollo del Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria, ya que aseguran estar "muy contentos" con la dirección artística y otros ámbitos de las fiestas.