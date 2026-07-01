Cultura
65 propuestas y una gira por las islas para reforzar la candidatura cultural de Las Palmas de Gran Canaria
Hasta el 15 de julio permanece abierta la segunda convocatoria de Rebelión de la Geografía, que busca incorporar diversidad cultural al proyecto
LP/DLP
En Lanzarote ha iniciado la gira de encuentros presenciales de LPGC'31, la candidatura de la capital grancanaria a Capital Europea de la Cultura 2031. El recorrido servirá para presentar en distintas islas la segunda convocatoria abierta de Rebelión de la Geografía y sumar agentes culturales al proceso. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, acompañada por el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, y el director artístico de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura, José Luis Pérez Pont, presentaron este miércoles en la plaza de Santa Ana de la capital grancanaria el recorrido del proyecto.
La primera sesión se celebró el pasado 19 de junio en el Centro Cívico de Arrecife. Participaron representantes de distintos sectores artísticos y culturales de la isla. El encuentro fue organizado por la oficina técnica de la candidatura.
Durante la reunión se explicaron los objetivos del proyecto, su dimensión europea y los detalles de la convocatoria abierta. Esta fase busca incorporar perfiles profesionales, organizaciones, colectivos e iniciativas culturales al proceso de elaboración del Bid Book definitivo que Las Palmas de Gran Canaria defenderá ante el jurado europeo.
Una convocatoria abierta hasta el 15 de julio
La segunda Open Call de Rebelión de la Geografía "ha recibido hasta ahora 65 propuestas", según informó el concejal de Cultura, Josué Íñiguez. El plazo continuará abierto hasta el 15 de julio.
La convocatoria está dirigida a artistas, gestores culturales, mediadores, comisarios, empresas culturales, asociaciones, fundaciones, colectivos e instituciones públicas. También pueden participar iniciativas vinculadas a cultura, educación, innovación, ciencia, sostenibilidad, bienestar o cohesión social.
Las propuestas pueden presentarse a través de las webs www.rebeliondelageografia.com y www.lpgc2031.com.
La Palma, próxima parada
La siguiente cita será en La Palma. El encuentro tendrá lugar el viernes 3 de julio, a las 19:00 horas, en la Real Sociedad Aridane, situada en la plaza de España, 1, en Los Llanos de Aridane. La entrada será libre hasta completar aforo.
La gira continuará durante las próximas semanas por otras islas. El objetivo es acercar la candidatura a profesionales, colectivos, asociaciones, empresas culturales e instituciones interesadas en participar en una programación con proyección internacional.
Una candidatura con dimensión insular
Carolina Darias recordó que la fase final de la candidatura exige “mayor precisión, participación, ambición y capacidad de demostrar” que el proyecto tiene “raíces profundas y horizonte europeo”.
El director artístico de LPGC'31, José Luis Pérez Pont, explicó que esta segunda convocatoria desplaza el foco hacia las personas, organizaciones y agentes que hacen posible la creación, la mediación y la gestión cultural.
La candidatura plantea este proceso como una vía para incorporar la diversidad cultural del archipiélago al proyecto. Las aportaciones recibidas servirán para nutrir la programación prevista entre 2026 y 2031 y para definir el legado cultural de la candidatura.
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