Atropello grave en Las Palmas de Gran Canaria: un hombre queda en estado crítico
El afectado sufrió un traumatismo en la calle Luis Saavedra Miranda y fue trasladado al Hospital Doctor Negrín
Un hombre de 70 años ha resultado herido en estado crítico tras sufrir un atropello este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria. El accidente se produjo en la calle Luis Saavedra Miranda y obligó a activar un amplio dispositivo sanitario y policial.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 11:53 horas. Según la valoración inicial del Servicio de Urgencias Canario, el afectado presentaba un traumatismo y necesitó asistencia urgente en el lugar del siniestro.
El SUC desplazó hasta la zona una ambulancia medicalizada y dos ambulancias de soporte vital básico. El personal sanitario valoró y asistió al hombre en la vía pública.
Una vez estabilizado, fue evacuado en una ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde ingresó en estado crítico.
La Policía Local instruye diligencias
En el operativo también intervino la Policía Local, que se encargó de realizar las diligencias oportunas para esclarecer las circunstancias del atropello.
Por el momento, la información oficial confirma el atropello, la gravedad del herido y su traslado urgente al centro hospitalario.
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