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El bar de Las Palmas de Gran Canaria que conquista con sus platos de cocina canaria: las castillas asadas son la especialidad de la casa

El establecimiento destaca por su propuesta basada en la cocina cuidada a precios económicos, combinando recetas tradicionales con toques personales

Ensaladilla de Pulpo y Batata frita

Ensaladilla de Pulpo y Batata frita / Instagram

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Helena Ros

Helena Ros

Hay un establecimiento en Las Palmas de Gran Canaria que llama la atención de quienes buscan gastronomía de calidad a precios económicos. Se trata de Bar La Ruta, ubicado junto al AC Hotel, un local que se ha convertido en una parada obligatoria en la capital por su propuesta basada en una cocina cuidada a buen precio.

Su carta combina recetas tradicionales con elaboraciones con toque personales que las diferencia del resto, convirtiendo sus paltos en opciones perfectas tanto para compartir como para disfrutar individualmente.

Platos que llaman la atención

Entre su propuesta más destacada se encuentra la cazuela de pulpo y gambas, una combinación que hace pedir pan para disfrutarla y se ha convertido en uno de los platos más solicitados. La ensaladilla de batata, pulpo y gambas acompañada de chips de batata también es uno de los platos que conquistan en cada bocado y el favorito de muchos clientes para abrir el apetito con una elaboración fresca, perfecta para los días de verano.

Además, también cuenta con otras opciones como el pulpo frito para quienes buscan decantarse por el sabor a mar o las papas arrieras, un plato que conquista por su presentación y combinación. Quienes busquen una elaboración más clásica para comenzar pueden probar el queso ahumado.

Para quienes prefieren la carne, la costilla asada al estilo La Ruta es una de las grandes protagonistas de la carta. Se sirve muy jugosa, con una piel crujiente que aporta un interesante contraste de texturas.

Ambiente acogedor

Aparte de la elaboración de sus platos, destacan la calidad del producto y la presentación cuidada al detalle que también forma parte de la experiencia gastronómica.

El establecimiento ofrece un ambiente familiar y agradable, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan disfrutar de cocina canaria con toques diferentes en la capital grancanaria.

Dónde se encuentra

Bar La Ruta se ubica en la Calle Eduardo Benot, 1, Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,6 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han disfrutado de su propuesta gastronómica y no han dudado en recomendar la experiencia.

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Abre de martes a jueves de 7:00 a 17:00 horas, mientras que viernes y sábado amplía su horario y ofrece también servicio de cenas de 20:00 a 1:00 horas. Domingo y lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

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