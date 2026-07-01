Cazados cinco conductores por exceso de alcohol en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detectó en la madrugada de este miércoles, 1 de julio, un total de cinco delitos contra la seguridad vial durante varias intervenciones realizadas en distintos puntos del municipio.

Los casos estuvieron relacionados con alcoholemia y carencia de permiso de conducción, según la información facilitada. Las actuaciones fueron realizadas por agentes de la Unidad Nocturna Especial, mientras que la Unidad de Atestados instruyó las diligencias correspondientes.

Controles nocturnos en varios puntos de la capital

Las intervenciones se desarrollaron durante la madrugada en diferentes zonas de Las Palmas de Gran Canaria. En el transcurso de estos servicios, los agentes detectaron cinco conductas que podrían constituir delitos contra la seguridad vial.

La Policía Local actuó tanto en casos vinculados al consumo de alcohol al volante como en situaciones en las que los conductores carecían de permiso de conducción.