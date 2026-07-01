La Dulcería Parrilla cierra en Las Palmas de Gran Canaria tras 120 años de historia

No es un adiós, es un hasta luego. La Dulcería Parrilla cerró sus puertas este martes ejecutando así el fallo derivado de la denuncia de un vecino. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ordenó el pasado 15 de junio la paralización de la actividad del local, situado en la calle General Bravo y con 120 años de historia. No obstante, el establecimiento ha anunciado en sus redes sociales que volverán "muy pronto".

"Gracias a todos los que nos acompañaron, nos apoyaron y estuvieron del otro lado". Con estas palabras, la dulcería ha querido agradecer a través de su Instagram a su clientela de toda la vida. "Nos llevamos el cariño, las visitas, los mensajes y todo el amor que hemos recibido, Dulcería Parrilla sigue escribiendo su historia". Un mensaje que cierran con un "¡Nos vemos muy pronto!"

Obrador "sin título habilitante"

Según el informe que avala la orden de cierre emitida por el Ayuntamiento capitalino, el histórico establecimiento mantiene un obrador "sin título habilitante" y, además, su actividad es incompatible con el Plan Especial de Protección de Vegueta-Triana. La pastelería cuenta con dos locales, uno que utilizan como punto de venta al público y otro que han declarado como almacén o espacio auxiliar.

Los técnicos, tras una última inspección en junio, concluyeron que el establecimiento estaba utilizando este segundo local como "espacio para la actividad industrial de la elaboración de pastelería". En el mismo encontraron un horno giratorio tradicional de gasoil de tres metros de diámetro de más de 40 años, además de una caseta de gas butano y mobiliario de trabajo.

"Estamos subsanando los problemas"

La dueña del establecimiento, Elena Parrilla, declaró a este periódico tras conocerse la noticia de la orden de cierre que estaban "subsanando los problemas" y que tanto sus ingenieros como los técnicos municipales están trabajando de manera conjunta, "nos han dicho cómo se puede hacer, ya hay un acuerdo con ellos".

Elena Parrilla dejó este martes un video colegado en Instagram en el que afirmó que "esto es para decirles un hasta luego, volveremos con una imagen nueva, renovada y más fresquita". Dulcería Parrilla espera así poder reabrir próximamente.