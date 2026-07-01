Granca Live Fest 2026: todas las rutas de Guaguas Municipales de ida y vuelta al Estadio de Gran Canaria

El Granca Live Fest 2026 calienta motores y mañana jueves, 2 de julio, celebrará los primeros conciertos de la edición de este año. Con motivo de este evento, Guaguas Municipales pondrá en marcha un dispositivo especial de movilidad para facilitar los desplazamientos de los asistentes al festival, que tendrá lugar entre el 2 y el 5 de julio en el Estadio Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria.

El operativo ha sido diseñado en coordinación con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la productora NewEvent y los servicios municipales de Tráfico y Seguridad. Su objetivo es ofrecer una alternativa al vehículo privado, mejorar la movilidad en el entorno del recinto y reducir la congestión de tráfico durante los días en los que se espera una elevada afluencia de público.

En total, el plan contempla el despliegue de 35 vehículos exclusivos, además del refuerzo de varias líneas regulares que conectan con la zona de Siete Palmas.

Dos fases para facilitar la llegada y la salida del público

El dispositivo se dividirá en dos etapas diferenciadas, adaptándose a los momentos de mayor movimiento de asistentes.

La primera fase estará centrada en la llegada escalonada al recinto durante las horas previas al inicio de los conciertos. Para ello, Guaguas Municipales incrementará la frecuencia de varias líneas con parada próxima al estadio.

La segunda fase comenzará una vez finalicen las actuaciones musicales y tendrá como prioridad agilizar la salida de miles de personas mediante servicios especiales de transporte público.

Refuerzo de las líneas con parada junto al Estadio Gran Canaria

Durante los cuatro días del evento se reforzarán especialmente las líneas 26 y 91, que disponen de parada en la avenida Pintor Felo Monzón, muy cerca del acceso al Estadio Gran Canaria.

La línea 26 conecta Santa Catalina con el Campus Universitario pasando por Siete Palmas, mientras que la línea 91 enlaza Teatro con Tamaraceite, convirtiéndose en dos de las principales alternativas para acceder al recinto sin utilizar vehículo particular.

Además, continuarán prestando servicio habitual las líneas 44, que comunica Santa Catalina con Isla Perdida, y la 45, entre el Auditorio Alfredo Kraus y Hoya Andrea, ambas con paradas próximas al espacio donde se desarrollará el festival.

Desde Guaguas Municipales recuerdan que estas líneas permitirán distribuir mejor la llegada de asistentes y reducir la presión sobre los accesos al estadio.

Una terminal especial para el regreso al finalizar los conciertos

Una de las principales novedades del dispositivo será la instalación de una terminal temporal de transporte público destinada exclusivamente a la salida del público.

Este espacio estará ubicado en la calle Hoya de la Gallina, entre los centros comerciales Siete Palmas e Hipercor, y comenzará a funcionar cada jornada a partir de las 23:30 horas.

La terminal dispondrá de tres puntos de embarque y contará con los 35 vehículos exclusivos previstos para el operativo.

Desde allí partirán tres servicios especiales con destino a Teatro, Santa Catalina-Puerto y Auditorio, que permanecerán en funcionamiento hasta completar la evacuación de los asistentes una vez finalizados los conciertos.

El objetivo es facilitar un regreso ordenado y minimizar los tiempos de espera en un evento que volverá a reunir a decenas de miles de personas.

Una apuesta por la movilidad sostenible

El concejal de Transporte Público de Viajeros del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, explicó que el dispositivo busca consolidar el transporte público como la opción más cómoda y eficiente para acudir al festival.

Según indicó, el plan pretende favorecer la movilidad colectiva y reducir la congestión que suele producirse en el entorno del Estadio Gran Canaria durante los grandes eventos.

El responsable municipal también puso en valor la colaboración entre el Ayuntamiento, Guaguas Municipales y la empresa organizadora NewEvent, al considerar que este tipo de cooperación permite mejorar la organización y los servicios ofrecidos al público.

Asimismo, destacó que la movilidad sostenible constituye uno de los ejes de la planificación del festival, al contribuir a disminuir el uso del vehículo privado y facilitar desplazamientos más seguros y eficientes.

Un festival con artistas internacionales

El GranCa Live Fest 2026 volverá a convertir a Las Palmas de Gran Canaria en uno de los principales escenarios musicales del verano.

El cartel de esta edición incluye actuaciones de artistas nacionales e internacionales como Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Maroon 5, Aitana y otros nombres destacados del panorama musical.

La previsión de asistencia durante las cuatro jornadas hace que la planificación de la movilidad sea uno de los aspectos clave para el desarrollo del evento, especialmente en una zona como Siete Palmas, donde confluyen instalaciones deportivas, áreas comerciales y vías de gran capacidad.

Tanto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como Guaguas Municipales recomiendan a los asistentes desplazarse en transporte público para evitar problemas de tráfico y de estacionamiento.