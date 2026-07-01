Héctor Alemán sobre la reconversión del servicio de Limpieza en Las Palmas de Gran Canaria: "Total tranquilidad a los trabajadores, seguirá siendo público"

El concejal de Limpieza, Héctor Alemán, garantizó este miércoles durante la presentación de la VI Fase del Plan de Higiene Urbana en Zárate que la nueva forma jurídica que el Ayuntamiento está valorando para actualizar el modelo actual del servicio municipal de Limpieza estará «dentro de la gestión pública».

Aunque aun no se ha tomado ninguna decisión al respecto, Alemán mandó un mensaje de «total tranquilidad» a los trabajadores tras las recientes huelgas convocadas por los empleados públicos.

«Sabemos que la forma jurídica actual es obsoleta, viene de una ley del año 1955 que no figura ya en ningún otro municipio de España», por lo que el responsable del área abogó por continuar con un diálogo «sosegado» entre las partes para que «todo el mundo sepa lo que estamos haciendo».

Calendario de "diálogo"

Aseguró también que se darán a conocer los detalles de los informes solicitados y que se justificará la opción «más eficiente» que permita tomar decisiones con mayor rapidez. "Se decidió que había que hacer un estudio para ver qué fórmula de gestión directo era la más eficaz, y en ese punto estamos", añadió.

El titular del área de Limpieza recordó que se han mantenido varias reuniones con los trabajadores en las que se les ha intentado despejar las dudas sobre supuestas privatizaciones. «El mensaje que les di fue de total tranquilidad», por lo que «no hay nada que temer». Alemán indicó además que hay un "calendario de diálogo" establecido con los empleados públicos que continuará la próxima semana.

Los tres comités de empresa de Limpieza habían acordado acudir a huelga tanto el pasado viernes 26 de junio como el próximo 31 de julio, coincidiendo con los Plenos ordinarios de los meses respectivos.

Los representantes de los trabajadores se manifestaron ante las Casas Consistoriales con pancartas y pitos con la intención de mostrar su rechazo a la conversión del servicio en una empresa municipal, al entender que pueden entrar en riesgo su condición de empleados públicos.