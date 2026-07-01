Las nuevas viviendas públicas de León y Castillo llevan un año paralizadas a la espera de una modificación

Las nuevas viviendas de promoción pública en régimen de alquiler asequible de la calle León y Castillo llevan un año paralizadas. Los trabajos arrancaron en septiembre de 2023 y tendrían que haber finalizado a mediados del año pasado, poco antes de quedar suspendidos a la espera de una modificación del proyecto. Con 27 viviendas, fue el primer edificio de promoción pública en comenzar su construcción en Las Palmas de Gran Canaria en más de una década.

La obra, cuya dirección depende del Ayuntamiento capitalino, está actualmente al 58,91% de ejecución -pese a que los trabajos tendrían que haber terminado a las pocas semanas de haber quedado paralizados-. Según fuentes de la concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, todavía «se está trabajando en el modificado» del proyecto y, «en caso de ser aceptado por la empresa», la idea será retomar los trabajos «en próximas fechas».

Plan Canario de Vivienda 2020-2025

De las tres promociones de vivienda pública que quedaron paralizadas hace un año o más en Las Palmas de Gran Canaria, esta es la única que no ha logrado desatascarse. El edificio salió a licitación por 3,59 millones de euros con fondos del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) al formar parte del Plan Canario de Vivienda 2020-2025, firmado entre el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento capitalino hace seis años.

La obra fue adjudicada a Construplan por 3,3 millones de euros. Los trabajos consisten en levantar un edificio de siete plantas con 27 viviendas y dos locales comerciales en el número 95 de la calle León y Castillo, frente al consulado de Marruecos. Los pisos tendrán entre uno y cinco dormitorios y dos de ellos estarán adaptados a personas con movilidad reducida y accesibilidad universal.

Obra de las 27 viviendas públicas de León y Castillo, en Las Palmas de Gran Canaria. / LP/DLP

El edificio, cuyo exterior todavía sigue a bloque de cemento visto, contará con una envolvente original que emule el ladrillo rojo de la torre de la antigua central eléctrica de Arenales, cuya estructura sigue en pie en el espacio libre situado justo detrás de la parcela. De hecho, el inmueble incluye en el bajo un pasaje de acceso al huerto urbano La Chimenea.

Promoción pública para alquiler

El Ayuntamiento capitalino está construyendo en estos momentos cuatro edificios de promoción pública para alquiler social o asequible-tres del Plan Canario de Vivienda y uno que estará gestionado por Geursa-. De estos, tan solo uno, con 131 viviendas en Tamaraceite Sur, no ha tenido problemas. El resto han estado paralizados desde el año pasado.

No obstante, en lo que va de año el Ayuntamiento capitalino ha desbloqueado la situación de las dos promociones de Tamaraceite que estaban paralizadas, una con 36 viviendas de alquiler asequible y otra con 74 en alquiler social. Los esqueletos de ambas construcciones están en la trasera del centro comercial Alisios.

Promociones de 36 y 74 viviendas

La promoción 36 viviendas de alquiler asequible fue adjudicada a Urban2020 el pasado mes de marzo por 4,8 millones de euros. Los trabajos tuvieron que volver a salir a concurso ante el alto sobrecoste que suponía adaptar el proyecto inicial de 2023 a las nuevas normativas urbanísticas. El nuevo contrato fue formalizado el 29 de mayo, por lo que los trabajos se están reanudando. La obra está hoy día al 30% de ejecución.

En cuanto a la promoción de 74 viviendas sociales, esta volvió a salir a licitación el pasado 17 de junio. En este caso, hubo un problema de cálculo en la cimentanción y estructura y se introdujeron cambios en el proyecto sin los correspondientes modificados. El contrato tuvo que ser resuelto y ha salido a concurso en esta ocasión por 10,7 millones de euros. Se pueden presentar ofertas hasta el 22 de julio, por lo que los trabajos tardarán en poder reanudarse.

Esta última forma parte del Plan Canario de Vivienda 2020-2205 al igual que la promoción de León y Castillo. De todos los proyectos que se firmaron en aquella ocasión, faltan dos por ponerse en marcha por falta de financiación autonómica: uno de 68 viviendas, también en Tamaraceite Sur, del que tan solo se han excavado los cimientos; y otro de 113 en Concejal García Feo que está previsto sacar a licitación este año con fondos propios municipales.