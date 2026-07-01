Cuándo y cómo pagar el IBI en Las Palmas de Gran Canaria sin recargo

Las Palmas de Gran Canaria abrirá el próximo 24 de julio el segundo periodo voluntario de pago de los tributos municipales incluidos en el calendario fiscal de 2026. El plazo permanecerá abierto hasta el 27 de noviembre, periodo en el que la ciudadanía podrá abonar sin recargo el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y varias tasas municipales.

El periodo será gestionado por el Órgano de Gestión Tributaria de la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, área dirigida por Francisco Hernández Spínola.

Tributos incluidos en el segundo periodo voluntario

Durante este plazo podrán abonarse el IBI de naturaleza urbana, el IBI de características especiales y el IBI de naturaleza rústica, además del IAE. También se incluyen la tasa por ocupación del suelo y vuelo de la vía pública con instalaciones publicitarias, la tasa por ocupación del dominio público mediante cajeros automáticos, el segundo semestre de la tasa correspondiente a puestos del rastro y feria, y el segundo semestre de la tasa por ocupación de las playas con hamacas y embarcaciones.

El concejal Francisco Hernández Spínola señaló que el Ayuntamiento mantiene por segundo año consecutivo la reducción del tipo impositivo del IBI, una medida que, según indicó, busca aliviar la carga fiscal de las familias y avanzar hacia una fiscalidad más ajustada.

Rebaja del IBI y tipos aplicados

La reducción del tipo impositivo del IBI hasta el 0,62% supone, según el Ayuntamiento, un ahorro medio del 7,5% en los recibos respecto a ejercicios anteriores. Para los usos no residenciales también se mantiene, con carácter general, el tipo del 0,62%.

No obstante, el 10% de los inmuebles no residenciales de mayor valor catastral, aquellos que superan los 75.000 euros, conservarán el tipo del 0,67%, de acuerdo con la normativa vigente.

Hernández Spínola recordó que el pago dentro del periodo voluntario permite evitar recargos y contribuye a la financiación de los servicios públicos municipales.

Canales para obtener el recibo y realizar el pago

La ciudadanía podrá obtener la carta de pago o recibo a través de la Oficina Virtual Tributaria, en la dirección https://laspalmasgc.tributoslocales.es/350163/APALMASGC/obtener-documento, mediante el servicio telefónico 010, en el número 928 446 000 para llamadas desde fuera del municipio, y en los quioscos de las oficinas municipales.

El abono podrá realizarse en cajeros automáticos mediante el código de barras del recibo, de forma presencial en las entidades bancarias colaboradoras o por internet a través de la Oficina Virtual Tributaria, en https://laspalmasgc.tributoslocales.es/350163/APALMASGC/pagar, mediante tarjeta.

Domiciliación bancaria

El Ayuntamiento mantiene disponible la domiciliación bancaria como forma de pago. Las solicitudes de alta o modificación podrán presentarse hasta el 17 de septiembre de 2026 a través de la Oficina Virtual Tributaria o de forma presencial en la Oficina de Atención al Contribuyente, para lo que será necesario concertar cita previa mediante la web municipal o el servicio 010. Desde fuera del municipio, la cita podrá solicitarse en el 928 446 000.

Para formalizar la domiciliación será necesario aportar el formulario firmado y un documento que acredite la titularidad de la cuenta. El cargo de los recibos domiciliados se realizará el 6 de octubre de 2026.

La domiciliación permite efectuar el pago dentro del periodo voluntario sin necesidad de desplazarse a entidades financieras. Además, la ciudadanía podrá consultar y obtener recibos pendientes y realizar pagos telemáticos mediante certificado digital, DNI electrónico o cualquier sistema de identificación habilitado por el Ayuntamiento.

Pago de la tasa de quioscos

De forma paralela, este 1 de julio se abre el pago del tercer trimestre de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Quioscos, que estará disponible hasta el 30 de septiembre. El cuarto trimestre podrá abonarse entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026, ambos inclusive.