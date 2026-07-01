El PP elige a Poli Suárez para intentar recuperar Las Palmas de Gran Canaria en 2027

Poli Suárez (Moya, 1974) se perfile como el próximo candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. La dirección general del partido en las Islas presentará al actual consejero de Educación en el Gobierno de Canarias como cabeza de lista en las elecciones municipales de 2027. Lo hará en la convención que tendrá lugar el próximo 18 de julio en Santiago de Compostela, en la que Génova tiene pensado presentar los que serán sus candidatos en las capitales de provincia.

Previsiblmenete, el también secretario general del PP en Canarias tomará así el relevo a Jimena Delgado, quien también ha estado en la terna de Génova junto a Ángel Sabroso, segundo del PP en los últimos tres comicios. Delgado fue cabeza de lista en 2023, cita en la que obtuvieron nueve concejales y 41.530 votos, el 27,19%. A pesar de haber mejorado frente a los datos obtenidos en 2019, los populares volvieron a quedarse en la oposición. Los de Feijoo llevan sin presidir el Consistorio capitalino desde 2015.

Alcalde más votado de España

Suárez es actualmente consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. Ha tenido una dilatada carrera política e institucional desde que en 1991 comenzara a trabajar en el área de Relaciones Institucionales para el Plan de Embellecimiento de Gran Canaria que organizaba el Cabildo Insular. Dos años más tarde coordinó el programa Rumbo Norte para la misma corporación.

En 2007 entró en el Cabildo como consejero, cargo que simultaneó con el de adjunto a la gerencia de Hecansa. En 2011 entra en política municipal, en este caso como cabeza de lista del PP para la Villa de Moya, su localidad natal. Sacó entonces cinco de 13 concejales y logró hacerse con la Alcaldía, cuatro años más tarde revalidó su puesto duplicando los resultados y conviertiéndose en el alcalde más votado de España en proporción al número de habitantes del municipio.

En las elecciones generales de 2015 es elegido Senador por Gran Canaria y en 2019 llega como diputado al Parlamento de Canarias. Ese mismo año es nombrado presidente de los populares en la Isla y en 2022 asciende a secretario general del PP en el Archipiélago. Al año siguiente se incorpora como consejero en el segundo gobierno de Fernando Clavijo, cargo que ha desempeñado desde entonces.

Relevo a Jimena Delgado

Suárez tomará así el relevo a Jimena Delgado, anterior candidata a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. La lista de los populares quedó segunda en las elecciones municipales, por detrás del PSOE encabezado por Carolina Darias, exministra de Sanidad y alcaldesa desde entonces al sumar mayoría junto a NC y Podemos. Los de Feijoo cumplen así tres mandatos consecutivos sin hacerse con la principal ciudad del Archipiélago.

Licenciada en Ciencias Económicas, Delgado ha ejercido durante estos últimos tres años como líder del principal partido en la oposición en el Ayuntamiento capitalino. Cargo que ha simultaneado con el de diputada en el Congreso de los Diputados tras presentarse a las elecciones generales de 2023. Durante este tiempo ha abanderado las querellas interpuestas por el PP en el caso de la Sociedad de Promoción.