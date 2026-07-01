El Puerto de Las Palmas inicia el estudio del lecho y la fauna marina para la ampliación por la Dársena de África

El Puerto de Las Palmas da el primer paso para su ampliación por la Dársena de África con el estudio del lecho marino y las especies que habitan en las aguas portuarias exteriores, y valorar las posibles afecciones antes de plantear una eventual ampliación de la zona de servicio portuaria.

Para ello, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha sacado a licitación el contrato de asistencia técnica para la Caracterización bionómica de fondos, hábitats y especies marinas en el área de influencia de las aguas portuarias exteriores del Puerto de Las Palmas, con un presupuesto inicial de 89.398,50 euros.

Zonas de fondeo y tráfico marítimo

La institución del Puerto destaca la especial importancia funcional y estratégica de las aguas exteriores porque incluye zonas de maniobra, espera, fondeo y acceso marítimo. En este momento y debido a su posición geoestratégica de La Luz en las rutas marítimas internacionales y la evolución reciente del tráfico marítimo, influida por factores geopolíticos y por la reconfiguración de los flujos comerciales, se ha incrementado la presión sobre las zonas de fondeo, tanto en la Rada Norte como en la Sur, que se encuentran próximas a una elevada ocupación operativa.

Además, tal como ha confirmado la jefa de Obras e Infraestructuras, Antonia Bordón, en uno o dos años se empezará a trabajar para duplicar la línea de atraque y áreas de maniobras con la ampliación de la Dársena de África.

Dársena de África, La Esfinge y la Zona Franca. / La Provincia

Área Marina de La Isleta y Red Natura 2000

Por otro lado, el pliego de condiciones recuerda que parte de las áreas marinas próximas a las aguas exteriores portuarias están incluidas en la Zona Especial de Conservación ES7010016 “Área Marina de La Isleta”, integrada en la Red Natura 2000. Por ese motivo, la Autoridad Portuaria necesita información ambiental suficiente para valorar posibles afecciones antes de plantear una eventual ampliación de esta zona de servicio portuaria.

De esta manera, a través de este estudio se pretende obtener información técnica y ambiental sobre el medio marino en las áreas colindantes, abarcando unas 1.091,54 hectáreas, equivalentes a 10,92 kilómetros cuadrados.

Cinco fases de trabajo

Los trabajos se plantean en cinco fases. La primera de ellas, la previa, incluye la recopilación y análisis de información existente, especialmente un estudio de cartografía bionómica de 2014 sobre una zona anexa al Área Marina de La Isleta, y se definirá la estrategia de muestreo, los perfiles, transectos, estaciones, y medios técnicos y humanos. También contempla la realización del calendario de la campaña, que deberá ser validado por la Autoridad Portuaria.

El siguiente paso consistirá en la obtención de la información geofísica y morfológica del fondo marino para identificar los diferentes tipos de sustrato y el relieve submarino. Para ello se utilizará sonar de barrido lateral u otras técnicas equivalentes, se actualizará la batimetría y se definirán perfiles de prospección.

En uno o dos años se empezará a trabajar para duplicar la línea de atraque y áreas de maniobras con la ampliación de la Dársena de África. Antonia Bordón

Inspección submarina y estudio de especies

A continuación, la empresa adjudicataria deberá realizar una inspección directa con un vehículo submarino no tripulado (ROV), para observar el fondo marino, y obtener vídeos y fotografías georreferenciadas que permitan identificar sustratos, comunidades biológicas y especies presentes durante tres días.

Por otro lado, el proyecto contempla el estudio de la infauna, es decir, de los organismos que viven enterrados en el sedimento marino, como algunos moluscos, crustáceos, bacterias y protozoos, entre otros. En ese sentido, el pliego recoge que se tomarán muestras de sedimento en entre seis y ocho estaciones de muestreo que habrán sido seleccionadas previamente en base a los resultados obtenidos en las fases anteriores. Con estas muestras se podrá no solo identificar las comunidades de infauna y especies presentes, sino también medir parámetros como la abundancia, densidad, riqueza y diversidad.

Informe ambiental y plazos

Finalmente, se procesarán e integrarán todos los datos obtenidos en campo para elaborar cartografía temática y un informe con la metodología, resultados, conclusiones, identificación de posibles impactos y, en su caso, medidas preventivas o correctoras. También deberá incluir una justificación motivada de la no afección a la Red Natura 2000.

El plazo de ejecución de este estudio es de tres meses.