Más seguridad y mejor coordinación: Las Palmas de Gran Canaria renueva las comunicaciones de la Policía Local con 400 nuevas emisoras

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado la tramitación para adquirir 400 nuevas emisoras digitales portátiles destinadas a la Policía Local, una actuación que supondrá una inversión de 543.132 euros. La iniciativa forma parte del proceso de modernización de los recursos operativos del cuerpo para mejorar las comunicaciones durante las intervenciones.

La contratación se realizará a través del Sistema Dinámico de Adquisición 24/2022 de la Administración General del Estado, un mecanismo que agiliza la compra de equipamiento tecnológico y favorece la obtención de mejores condiciones económicas.

Integración con la red de emergencias de Canarias

Los nuevos terminales operarán bajo el estándar europeo Tetra y estarán integrados en la red Rescan del Gobierno de Canarias, lo que permitirá una comunicación directa e interoperable con el resto de los servicios de emergencia del Archipiélago, reforzando la coordinación en situaciones de riesgo.

Además, los equipos incorporarán sistemas de cifrado TEA2 y autenticación activa para garantizar la seguridad y confidencialidad de las comunicaciones policiales.

Equipos más resistentes y eficientes

Las emisoras contarán con certificación IP65, IP66 e IP67, que garantiza su resistencia al agua, al polvo, a los impactos y al uso intensivo. También dispondrán de baterías inteligentes de 2.150 mAh, sistema de carga dual, antena TETRA/GPS para geolocalización y microaltavoces con cancelación de ruido, mejorando la calidad de las comunicaciones incluso en entornos de elevada complejidad operativa.

Asimismo, los dispositivos podrán programarse de forma remota desde un servidor centralizado, facilitando su actualización sin necesidad de retirarlos del servicio, y cumplirán con la normativa europea de eficiencia energética y diseño ecológico.

Mejor respuesta ante las emergencias

El concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, señaló que esta actuación permitirá reforzar la conexión con el Centro Municipal de Emergencias (Cemelpa) y con la red Rescan, mejorando la coordinación entre la Policía Local, el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad, los servicios municipales y los recursos sanitarios.

Íñiguez destacó que esta adquisición forma parte del proceso continuo de modernización tecnológica del cuerpo, que ya dispone de herramientas para la geolocalización de agentes e incidencias, con el objetivo de aumentar la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia.

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Suministro en 60 días y garantía de cinco años

El contrato contempla un plazo máximo de 60 días naturales para el suministro de los equipos e incluye la programación inicial de los terminales, la formación técnica del personal encargado de su gestión y una garantía de cinco años para cubrir posibles averías eléctricas y mecánicas.