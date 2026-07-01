Estos son los próximos 25 barrios de Las Palmas de Gran Canaria en el que actuará la VI Fase del Plan de Higiene Urbana

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha este miércoles la sexta fase del Plan de Higiene Urbana, un dispositivo especial de limpieza que actuará en 25 barrios de los cinco distritos del municipio hasta final de año. La nueva etapa comenzará en Zárate y combinará trabajos intensivos de baldeo, barrido, fregado mecanizado, limpieza de mobiliario urbano y retirada de vertidos incontrolados.

El concejal de Higiene Urbana, Héctor Alemán, y la concejala del Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, Nina Santana explicaron que esta nueva fase busca reforzar las actuaciones ordinarias de limpieza en los barrios y concentrar recursos municipales en zonas con necesidades específicas. Alemán añadió que se trata de un plan de Higiene Urbana "con el que hemos peinado varias veces los diferentes barrios".

Las próximas actuaciones, por barrios

En el mes de julio las actuaciones se harán en Zárate y San Lorenzo; en agosto se amplía a Triana, Siete Puertas, la urbanización Sansofé y Las Coloradas. En el mes de septiembre, el servicio recorrerá San José, Lomo Apolinario, Guanarteme, Barrio Atlántico y Piletas.

En octubre, el operativo llegará a El Polvorín, Fincas Unidas, La Isleta y la Vega de San José. Para noviembre, los operarios trabajarán en Tres Palmas, La Paterna, Nueva Isleta, San Antonio y Ciudad del Campo y para finalizar el año, en diciembre se actuará en Hoya de La Plata, San Nicolás, zona Puerto, Las Chumberas y Las Mesas.

Con el Plan de Higiene Urbana hemos peinado varias veces los diferentes barrios Héctor Alemán — Concejal de Limpieza de Las Palmas de Gran Canaria

El equipo de Limpieza está integrado por 37 profesionales, entre mandos, conductores y operarios especializados, y contará con 14 vehículos. Entre los medios previstos figuran camiones baldeadores, furgones hidrolimpiadores, camiones de caja abierta, equipos de lavado de papeleras y contenedores y una barredora.

"Hemos tenido una presencia activa del equipo de limpieza en todos los barrios en los cuales nos reunimos con los vecinos y vecinas para ver qué sugerencias y aportaciones tienen para que eso nos ayude a mejorar", destacó el responsable del área municipal de Limpieza.

Los trabajos se desarrollarán en horario diurno y nocturno, de lunes a viernes. Las intervenciones incluirán baldeo integral de calles y aceras, fregado mecanizado, barrido manual y mecánico, limpieza de contenedores y papeleras, desbroce y saneamiento de espacios afectados por vertidos incontrolados.

Un plan iniciado en noviembre de 2023

El Plan de Higiene Urbana comenzó en noviembre de 2023 con el objetivo reforzar la limpieza en todos los barrios de la capital grancanaria. Según los datos municipales, en sus cinco primeras fases ha alcanzado la totalidad de los barrios de la ciudad y ha desarrollado 221 actuaciones de limpieza intensiva.

Durante este periodo se han retirado 250.380 kilos de residuos, se han utilizado más de 50 millones de litros de agua en trabajos de baldeo y limpieza integral y 4.000 litros de productos desinfectantes.

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Las actuaciones han alcanzado además a 12.590 contenedores y 17.636 papeleras, con intervenciones orientadas al mantenimiento del mobiliario urbano y de los espacios públicos.