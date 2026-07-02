El barrio de San Juan en Las Palmas de Gran Canaria verá completado su itinerario peatonal en la calle Cantabria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación el proyecto para finalizar el vial peatonal de la calle Cantabria, en el barrio de San Juan, una actuación que cuenta con un presupuesto base de 296.522,75 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses.

La intervención, denominada Terminación de la actuación en el muro de contención de la calle Cantabria, está impulsada por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda y permitirá completar el itinerario peatonal que conecta las calles Candil y Miguel Servet.

Financiación del Cabildo

El proyecto está financiado a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los Ayuntamientos, correspondiente a la anualidad 2026, con aportación del Cabildo de Gran Canaria.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, destacó que esta actuación permitirá “culminar una intervención estratégica en el barrio de San Juan, reforzando la seguridad del entorno y completando un itinerario peatonal que mejora la conectividad entre calles y la calidad del espacio público”.

Un recorrido accesible y seguro

La obra tiene como objetivo regularizar la coronación del muro de contención existente y ejecutar un recorrido peatonal accesible y seguro en una zona con desnivel.

La actuación responde a los daños detectados tras el paso de la tormenta tropical Hermine, en septiembre de 2022, cuando se produjo el descalce parcial de los muros de contención que sostenían el itinerario peatonal. Esa situación motivó entonces una intervención de emergencia previa.

Pavimento antideslizante

Desde el punto de vista técnico, el proyecto ha sido redactado por la empresa municipal Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. (Geursa) y desarrollado por el Servicio de Urbanismo municipal.

Los trabajos contemplan la ejecución de un pavimento continuo de hormigón tipo gunita, con un espesor medio de 15 centímetros y una terminación ligeramente lavada o cepillada para garantizar propiedades antideslizantes. Además, se aplicará un tratamiento final con pintura acrílica de alta resistencia para mejorar la durabilidad de la superficie frente al uso intensivo y las condiciones ambientales.

Barandillas y especies autóctonas

La seguridad del itinerario se reforzará mediante la instalación de una barandilla de aluminio en tramos situados sobre la coronación del muro de contención, con el objetivo de prevenir caídas en las zonas de desnivel.

El proyecto incorpora también mejoras ambientales en el entorno, con la plantación de especies autóctonas adaptadas al clima local, entre ellas tabaiba dulce, tajinaste blanco y cardón. Con ello, se busca favorecer la integración paisajística del ámbito de intervención y recuperar vegetación propia del entorno.

Acceso garantizado para residentes

Durante la ejecución de las obras se habilitará una plataforma de trabajo en un solar municipal situado entre las calles Tajinaste y Cantabria, lo que permitirá desarrollar los trabajos sin afectar de forma significativa a la trama viaria del entorno.

La calle Cantabria permanecerá vallada mientras duren las obras, aunque el Ayuntamiento garantiza el acceso exclusivo a las personas residentes.

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Presentación de ofertas

El procedimiento de licitación ya está publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 14.00 horas del próximo 20 de julio.