Ni la clásica ni la de bacon: la tortilla que sorprende en este rincón de Las Palmas de Gran Canaria

Hay bares donde uno entra por un café y termina preguntando qué tortilla queda. Y luego están esos otros en los que la verdadera duda aparece antes incluso de sentarse: ¿la clásica o la de almogrote? Eso es exactamente lo que ocurre en La Tasquita D' Jane, un pequeño establecimiento de la calle General Vives, en Las Palmas de Gran Canaria, donde cada mañana las tortillas recién hechas se convierten en uno de los grandes reclamos del local.

Cuatro tortillas y una historia detrás

La vitrina cambia cada día, pero hay cuatro protagonistas que nunca pasan desapercibidas. La tortilla de cebolla para quienes no renuncian a los sabores tradicionales. La de bacon para quienes buscan un punto más intenso. La de perejil, ligera y aromática. Y la de almogrote, probablemente la más curiosa de todas.Su sabor recuerda al queso curado canario, con ese toque intenso y ligeramente picante que convierte una receta tan sencilla como una tortilla en algo diferente.

Pero hay otra que también tiene su público: la de salchicha. Y detrás de ella hay una anécdota que resume bastante bien el ambiente del local.

Mientras Cristina enseñaba una por una las tortillas recién hechas, llegó a la última y no pudo evitar reírse. "Esta es la de salchicha... aunque soy alérgica a las salchichas." Una escena cotidiana, espontánea y sencilla que refleja la filosofía de un negocio donde el trato cercano forma parte del menú.

Mucho más que tortillas

Aunque las tortillas son una de las especialidades de la casa, el día a día de La Tasquita D' Jane gira alrededor de la cocina casera.

Cada jornada ofrecen un menú diferente con platos tradicionales que cambian según el día. Entre las propuestas habituales aparecen recetas como moros y cristianos, ensalada de rúcula, ensaladilla rusa, lasaña de atún, huevos rotos con chistorra o pollo al horno con mostaza.

Otros días el menú incluye crema de calabaza, queso a la plancha, pisto de verduras, arroz a la cubana, costillas a la barbacoa o tacos de pescado. Una cocina sin grandes artificios, basada en platos reconocibles y elaborados diariamente.

Los clientes lo tienen claro

Las reseñas en internet coinciden en destacar tanto la comida como el trato recibido. "Buen trato del personal. Además, la tortilla española es insuperable. Seguro repetiré", escribe Jayaisi Pérez.

Miguel Herrera también pone el acento en el ambiente del establecimiento: "Comida rica a buen precio. Personal muy simpático y profesional."

Sobre el local

Ubicada en la calle General Vives, número 51, La Tasquita D' Jane abre de lunes a viernes, de 07:00 a 17:00 horas. Reservas y pedidos: 642 606 545

Además del desayuno y las tortillas recién hechas, ofrece menú diario y la posibilidad de realizar reservas o pedidos para llevar.