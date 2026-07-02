Denunciados tres peatones por caminar por la mediana de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria
La Policía Local cortó momentáneamente la circulación en sentido norte para trasladarlas a una zona segura y evitar un accidente grave
Tres personas fueron detectadas caminando por la mediana de la Autovía Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, en sentido norte, una conducta de alto riesgo que obligó a intervenir a la Unidad de Tráfico de la Policía Local.
Este episodio se produce pocos días después de que la Policía Local detuviera a una persona por cruzar la Avenida Marítima en varias ocasiones, poniendo en peligro su propia vida y la de los conductores.
Los agentes localizaron la situación a través de las cámaras de vigilancia y se desplazaron al lugar. Para poder sacar a estas personas de la vía con seguridad, fue necesario cortar momentáneamente la circulación y trasladarlas a una zona segura.
Caminaban por la mediana de una vía de alta circulación
La presencia de peatones en la mediana de la Avenida Marítima generó un riesgo evidente tanto para ellos como para los conductores que circulaban por la vía.
La Autovía Marítima es una de las principales arterias de tráfico de la capital grancanaria, por lo que cualquier irrupción peatonal puede provocar maniobras bruscas, frenazos o accidentes graves.
La Policía Local las sacó de la vía y las denunció
Tras detectar a las tres personas mediante cámaras, la Unidad de Tráfico acudió al punto indicado y procedió a cortar la circulación de forma temporal.
Una vez asegurada la zona, los agentes trasladaron a los peatones fuera de la autovía. Posteriormente, fueron denunciados por el grave riesgo provocado.
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