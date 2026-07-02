Muros, bolardos y aceras: el contrato de mantenimiento de vías y obras de Las Palmas de Gran Canaria sale a concurso tras ocho años en nulidad

El contrato de mantenimiento de vías y obras de Las Palmas de Gran Canaria sale a licitación. El anterior venció en 2018, por lo que llevaba más de ocho años en situación de nulidad. El Ayuntamiento capitalino aprobó este jueves en Junta de Gobierno los pliegos del contrato, el cual permitirá mejorar las labores de prevención y conservación de calzadas, aceras, bolardos, muros y barandillas de la ciudad. Cuenta con un presupuesto de 42,8 millones de euros y tendrá una vigencia de cuatro años, más otro prorrogable.

El nuevo contrato tiene un incremento presupuestario del 142% con respecto al anterior, el cual salió a licitación en 2012. Esto supondrá una inversión anual de 10,7 millones de euros, frente a los 4,4 que suposo el anterior. El Ayuntamiento intentó sacarlo en 2021, pero los pliegos fueron recurridos. La actualización ha permitido incluir la conservación de los carriles bici -cuya red era prácticamente inexistente hace 15 años- y la ejecución de lomos de asno sin la necesidad de hacerlo mediante subcontrataciones.

Reparaciones ordinarias en vías y muros

Entre las reparaciones ordinarias, el pliego contempla la repavimentación y reparación de firmes deteriorados; arreglo de hundimientos y socavones por fallos del terreno u otras causas; reparación de aceras y zonas peatonales cuando tengan roturas, hundimientos o rotura de bordillos; reposición de aceras, plazas, calzadas y otros elementos de urbanización; supresión de barreras arquitectónicas; conservación de muros, pretiles y otras estructuras de contención del terreno; así como pasos a distinto nivel de peatones y vehículos.

"Estas intervenciones nos permiten garantizar y mejorar la seguridad, la accesibilidad, la higiene urbana, la movilidad, la sostenibilidad y en definitiva la dignidad del espacio público" , matizó Carolina Darias, durante la presentación de este jueves. La alcaldesa estuvo acompañada por el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, quien puntualizó que el contrato, además, permitirá hacer ampliaciones presupuestarias para abarcar aquellos nuevos espacios urbanos que cree la ciudad en los próximos años.

Un mínimo de 76 trabajadores

El contrato prevé contar con una plantilla mínimo de 76 trabajadores. Este está condicionado a mantener un retén con personal 24 horas para cubrir cualquier tipo de incidencia que se produzca en vías, muros y demás elementos urbanos y que necesiten una actuación con urgencia. Además, la empresa adjudicataria deberá renovar la flota de vehículos: todos los camiones, furgones y vehículos ligeros tienen que ser de nueva adquisición.

El inventario incluye 6,5 millones de metros cuadrados de calzadas y aceras repartidos en 2.199 vías de los cinco distritos. El pliego cuenta también con un inventario de 763 muros de titularidad pública, 381 con pintura y 382 sin pintar, todos ellos suman una superficie de 125.000 metros cuadrados. La idea es que, además de las labores de mantenimiento y reparación, se actúe de una manera más preventivamente que a posteriori cuando ya haya un problema.

Trabajos en los muros del Paseo de Chil / LP/DLP

"Eso no quiere decir que no sigamos haciendo intervenciones puntuales, las vamos a seguir haciendo, la idea es que la planificación ocupe mucho más el espacio", aclaró Darias al respecto. La idea será pasar de una atención "más fragmentada" a una "más integral". Hay que tener en cuenta que el servicio ha estado actuando en nulidad durante casi nueve años, por lo que el mismo se ha ido deteriorando al no estar dimensionado para los cambios que ha tenido la ciudad y los precios actuales.

Una atención más eficiente

El contrato cubre la totalidad del término municipal. Esta dividido en dos lotes para, según explicó en la presentación el concejal, para hacer una atención "más eficiente" en los distritos y de manera más equilibrada. El primer lote cubre los distritos de Vegueta-Cono Sur-Tafira y Centro por 19,6 millones de euros y el segundo los de Ciudad Alta, La Isleta-Puerto-Guanarteme y San Lorenzo-Tamaraceite-Tenoya por 23,2 millones.

Este es el tercer gran contrato en nulidad que sale a licitación en el último año. El de limpieza y conservación del litoral fue adjudicado el pasado mes de mayo por 15,9 millones de euros. El de Recogida de Residuos Sólidos salió a concurso el pasado mes de marzo por 146 millones para los próximos ocho años. Pendientes quedan los de Parques y Jardines, Limpieza Viaria y Alumbrado. Según Darias, el primero estará "próximamente". El resto están en el plan de contratación anual.