Las Palmas de Gran Canaria se afianza como destino cultural: estos son los resultados del último estudio de Turismo LPA

Las playas, los circuitos por la ciudad, las actividades culturales y los mercados de abasto tradicionales son los aspectos más valorados por los turistas que visitan Las Palmas de Gran Canaria, según los datos presentados este jueves por el área de Turismo LPA en base a las reseñas que figuran en Internet. Una radiografía obtenida tras el análisis de 180.000 opiniones recabadas por la consultora Vivential Value.

Los dos estudios dados a conocer analizan tanto la reputación turística online de la ciudad como la comercialización de su oferta en cinco de las plataformas digitales más importantes a nivel global. Un total de 221 actividades ofrecidas por 77 proveedores, en las que el precio promedio de las actividades se ubica en 111,8 euros. De ellas, cuatro de cada 10 actividades están ubicadas por debajo de los 50 euros.

«Hemos acertado en orientar la ciudad para ser el destino urbano más importante del Atlántico Medio", resaltó el concejal del área, Pedro Quevedo. "La actividad turística tiene que ser un aliado de la ciudad y no un adversario, como ha pasado en otras comunidades", añadió.

Una valoración global estable

Los resultados de los estudios sitúan a la capital grancanaria con una nota global del 8,50 sobre 10 dentro del indicador IRON -índice de reputación online que mide la satisfacción del visitante-. "Esto confirma una estabilidad elevada en el nivel de satisfacción expresado por los usuarios", expresó el responsable de Ciudad de Mar.

En el desglose, los atractivos turísticos alcanzan una puntuación de 9,14, mientras que la valoración de la oferta alojativa se sitúa en 8,35. "Nos preocupa la percepción de la oferta turística, la extrahotelera, que no es una nota altísima; en cambio, los hoteles emblemáticos sí suman una valoración mayor que alcanza el 9,37%". De ellos, destaca uno de los hoteles referencia de la ciudad, el Hotel Santa Catalina, con 9,19. "Es más que un hotel", matizó Quevedo.

El análisis también refuerza el posicionamiento de Las Palmas de Gran Canaria como destino cultural. Las actividades vinculadas a la cultura concentran el 35% del volumen de opiniones analizadas, por delante de otros segmentos relacionados con el deporte, la playa o las compras.

Entre los espacios urbanos con más comentarios aparecen el parque Santa Catalina, el parque San Telmo y la plaza de las Ranas. También destacan la Catedral de Santa Ana, la Casa de Colón, el Auditorio Alfredo Kraus, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología y el Museo Canario.

Las playas sacan 'sobresaliente'

Las playas de la capital conservan una valoración destacada, con una nota media de 9,17. Las Canteras es el arenal con mayor número de reseñas y obtiene una puntuación de 9,28. Le siguen el espacio natural de El Confital, con 9,54, y Las Alcaravaneras, con 8,64.

También acumulan opiniones en Internet La Laja, con 8,74, y San Cristóbal, con 8,38, aunque con menor volumen de reseñas que los tres principales espacios litorales del municipio. "En La Laja se ha crecido gracias a que empieza a considerarse cada vez más un destino alternativo para el surf", añadió Pedro Quevedo.

El concejal de Turismo, Pedro Quevedo, subrayó durante la presentación ante representantes del sector turístico la utilidad de este sistema de seguimiento para la gestión del destino. Según señaló, disponer de datos objetivos y continuos permite orientar la toma de decisiones estratégicas "con mayor rigor" y "ajustar" la planificación turística a la experiencia de los visitantes y a la sostenibilidad del sector en el municipio.

Retos en la restauración

El sector de la restauración mantiene una buena reputación, aunque el responsable de la consultora Vivential Value, Rafael González, destacó que algunos de los 700 establecimientos analizados presentan retos globales como el alza de precios o una oferta gastronómica "menos singular e identitario".

Los negocios de restauración con un perfil más especializado obtienen mejores resultados y alcanzan una valoración de 8,43 puntos. En este sentido, los mercados municipales de abasto y los comercios especializados "sí refuerzan esa identidad gastronómica de la ciudad".

El Mercado de Vegueta es el que más opiniones acumula y obtiene una puntuación iRON de 8,91; al que le siguen el Mercado del Puerto, con 8,80; el Mercado Central, con 9,00; Altavista, con 7,97; y San Lorenzo, con 7,91.

Noticias relacionadas

Quevedo destacó que en los últimos 10 años se han revisado más de 430.000 opiniones, pero se trata del primer análisis centrado en la comercialización de experiencias turísticas en Internet. Pedro Quevedo señaló que otro de los retos es aumentar la visibilidad de las propuestas vinculadas a la náutica, que supone el 6% de la oferta localizada.