Las Palmas de Gran Canaria reanuda la operación asfalto en Alcaravaneras este viernes

Operación asfalto en Las Palmas de Grna Canaria: el Ayuntamiento capitalino, a través de la Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado, reanudará este viernes una nueva fase de los trabajos de repavimentación de calzadas en el barrio de Alcaravaneras, dentro del proyecto de mejora del firme que se está realizando en esta zona de la ciudad.

Las labores comenzarán este viernes, 3 de julio, en horario diurno de 7:00 a 19:00 horas, y conllevarán cortes dinámicos de tráfico en los tramos afectados, que se irán adaptando al avance y rendimiento de los trabajos. Asimismo, se mantendrán las ocupaciones de la vía que resulten necesarias para el pintado de la señalización horizontal.

La programación prevista contempla el inicio de los trabajos este viernes en la calle Concepción Arenal, mientras que durante la próxima semana las actuaciones continuarán en la calle Mas de Gaminde.

Planificación de los trabajos

El concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, explicó en un comunicado que siguen avanzando "en la mejora del viario de Alcaravaneras con una planificación de los trabajos que permitirá renovar el firme y reforzar la seguridad vial en uno de los barrios más transitados de la ciudad, adaptando las actuaciones para minimizar en la medida de lo posible las afecciones a la movilidad vecinal”.

Mapa con los cortes de calles en Alcaravaneras por las obras de asfaltado / La Provincia

Estas actuaciones forman parte del proyecto de repavimentación que el Ayuntamiento está llevando a cabo en Alcaravaneras para renovar el pavimento, mejorar las condiciones de circulación y seguir avanzando en la modernización del viario del barrio.

Asimismo, esta intervención se integra en una actuación más amplia que incluye también trabajos en Escaleritas y Guanarteme, con una inversión global de 2,89 millones de euros destinada a la mejora de calles y espacios viarios en distintos puntos de la ciudad.

Renovación del viario en toda la ciudad

El Plan de Asfaltado 2024-2031 permitirá actuar en 474 calles del municipio, con una inversión de 40 millones de euros, con el objetivo de seguir modernizando la red viaria y dar respuesta a necesidades acumuladas durante décadas.

Hasta el momento, el Ayuntamiento ha asfaltado o está renovando el firme en más de un centenar de calles de distintos barrios de la ciudad y prevé continuar extendiendo estas actuaciones a nuevos puntos del municipio.