Las Palmas de Gran Canaria recupera 2.000 puestos de trabajo en el mes de junio

Las Palmas de Gran Canaria cerró el mes de junio con 1.925 empleos recuperados respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone un descenso del paro del 6,4% en términos interanuales. En comparación con mayo, la capital grancanaria registró 417 puestos de trabajo más, con una mejora mensual del 1,5%, según datos del Consistorio capitalino.

El concejal de Empleo, José Eduardo Ramírez, valoró la evolución del mercado laboral en la ciudad y señaló que los datos de junio reflejan una "reducción sostenida" del desempleo y un aumento de las personas ocupadas. El edil vinculó esta evolución al comportamiento del tejido productivo y a las políticas activas de empleo y formación impulsadas a través del IMEF.

Por edades y formación

La recuperación del empleo se aprecia especialmente entre las personas de 45 años o más, grupo en el que los puestos de trabajo aumentan un 7,5% respecto a junio de 2025 y un 0,9% en comparación con mayo. Entre las personas de 25 a 44 años, el empleo crece un 4,8% interanual y un 1,3% mensual. En el caso de los menores de 25 años, el paro baja un 1,9% en el último año y un 9,2% en relación con el mes anterior.

Por nivel formativo, el mayor avance se produce entre las personas con educación secundaria, con un incremento del empleo del 7,9% interanual y del 2,1% mensual. También mejora la situación de quienes cuentan con educación primaria, con un aumento del 5,7% respecto al año anterior y del 1,2% frente a mayo.

Las personas con formación profesional registran una subida del empleo del 5,5% interanual y del 2,7% intermensual, mientras que quienes tienen estudios universitarios presentan una mejora del 4,5% respecto a junio de 2025.

La evolución por sexo muestra un crecimiento algo mayor entre los hombres, con una subida del empleo del 6,6% en un año y del 1,9% en un mes. Entre las mujeres, el incremento es del 6,2% interanual y del 1,2% respecto a mayo.

Construcción, agricultura y comercio lideran el avance

Por sectores, la construcción, la agricultura y el comercio concentran los mayores incrementos del empleo en junio. En la construcción, los puestos de trabajo aumentan un 13,3% respecto a 2025 y un 1,85% frente al mes anterior. Este sector reúne el 7,94% del paro total de la ciudad, con 2.234 personas desempleadas.

La agricultura también registra una subida del empleo del 13,3% interanual y del 0,46% mensual. En este ámbito figuran 215 personas en paro, el 0,76% del total de la capital.

En el comercio, el empleo crece un 9,4% respecto al año anterior y un 1,94% en comparación con mayo. El sector contabiliza 4.553 personas desempleadas en Las Palmas de Gran Canaria, lo que representa el 16,18% del paro registrado.

La hostelería mejora sus cifras con un aumento del empleo del 4,3% interanual y del 1,75% mensual. En este sector hay 3.196 personas en paro, el 11,36% del total. La industria, por su parte, registra un avance del 2,3% respecto a junio de 2025 y del 2,12% en relación con mayo, con 1.107 personas desempleadas, el 3,93% del total.

El resto de servicios presenta una subida del empleo del 1,3% interanual y del 1,28% mensual, aunque sigue concentrando la mayor parte del paro registrado, con 14.928 personas, el 50,82% del total. En el colectivo sin actividad económica, el empleo aumenta un 2,4% en un año y un 0,71% en un mes, con 2.533 personas en situación de desempleo.

El paro de larga duración baja en el último año

Las personas paradas de larga duración mejoran sus datos de empleo en un 9,86% respecto al mismo mes del año anterior y un 0,01% frente a mayo. Este grupo representa el 48,53% del total de personas desempleadas en la capital, con 13.655 personas.

El resto de personas en paro, cuya situación no se considera de larga duración, registra un aumento del empleo del 2,89% interanual y del 2,79% mensual. Este colectivo supone el 51,47% del total, con 14.481 personas.

En cuanto al tipo de prestación, el 63,57% de las personas desempleadas en Las Palmas de Gran Canaria, un total de 17.886, no percibe ninguna ayuda. Este grupo mejora sus cifras de empleo un 12,74% respecto al año pasado y un 0,96% en comparación con mayo.

La prestación contributiva alcanza al 16,95% de las personas en paro, con 4.770 beneficiarios, y este colectivo registra un crecimiento del empleo del 2,57% en relación con el mes anterior. El subsidio por desempleo lo percibe el 19,46% de las personas desempleadas, 5.474 en total, con una mejora mensual del 2,11%. Además, solo dos personas en la capital perciben la renta activa de inserción, el 0,03% del total.

Crece el contrato indefinido

La capital grancanaria registró en junio un total de 12.773 contratos. De ellos, el 38,26% fueron indefinidos, una modalidad que crece un 18,59% respecto a junio de 2025 y un 15,94% en comparación con mayo.

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Los contratos temporales representaron el 60,01% de los nuevos contratos registrados durante el mes. Esta modalidad aumentó un 6,39% en términos interanuales y un 19,84% respecto al mes anterior, en un contexto de mejora generalizada del empleo en Las Palmas de Gran Canaria.