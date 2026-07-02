Sabroso respalda a Poli Suárez para recuperar Las Palmas de Gran Canaria

Las primeras reacciones a la apuesta del Partido Popular por Poli Suárez para la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria no se han hecho derogar. El viceconsejero autonómico de Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, celebró este jueves la candidatura, "si se confirma, es una excelente noticia" para el PP y para una capital que, a su juicio, "necesita un cambio desde hace tiempo. Sabroso forma parte del equipo de la Consejería de Educación que lidera Suárez y fue concejal en el Ayuntamiento capitalino de 2006 a 2023.

En declaraciones recogidas por Efe, el dirigente popular aseguró que Suárez es "el mejor candidato al que se podría optar". El PP en las Islas apuesta por el actual consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias para recuperar la capital después de tres elecciones consecutivas en las que se han visto privados de la Alcaldía. Desde 2015 el PSOE ha sido quien ha logrado conformar una mayoría de gobierno en la ciudad.

Sabroso definió a Suárez como "una persona absolutamente comprometida con la mejora de la vida diaria y que conoce y ama el municipalismo". Con esta elección de la dirección general del partido, Sabroso espera que la principal ciudad de Canarias "cambie" dado que, a su juicio, el candidato cuenta con "una experiencia y una capacidad de gestión que está fuera de toda duda".

Próximo 18 de julio

La noticia de la apuesta del PP por Poli Suárez se dio a conocer este miércoles. La dirección general del partido ratificará la designación de todos los candidatos a las capitales de provincia el próximo 18 de julio en una convención nacional que tendrá lugar en Santiago de Compostela. Junto a Suárez estuvieron en la terna Jimena Delgado, candidata popular en 2023, y el propio Ángel Sabroso.

Suárez cuenta con una dilatada carrera en la política y las administraciones públicas. Fue alcalde de Moya, su localidad natal, de 2011 a 2019. En la primera ocasión logró cinco de los 13 concejales de la villa norteña; en la segunda logró duplicar los resultados conviertiéndose así en el alcalde más votado de España en proporción al número de habitantes del municipio.

"Sin duda, es el mejor candidato al que se podría optar. El partido acierta plenamente porque no solo es importante gestionar bien como lo hace, sino gestionar con corazón. Es una de las mejores elecciones que se podría tener", aseveró el viceconsejero de Deportes a los medios.

Sabroso ha sido uno de los principales activos del PP en el Ayuntamiento capitalino y su nombre ha sonado como posible candidato en varios comicios. En la Alcaldía de Pepa Luzardo fue concejal de Playas y ya bajo Juan José Cardona estuvo al mando de las áreas de Seguridad y Movilidad. Durante los dos mandatos del socialista Augusto Hidalgo, de 2015 a 2023, fue viceportavoz del PP.

En 2023 concurrió a las elecciones nuevamente como número dos en la plancha del PP, en este caso por detrás de Jimena Delgado. Sabroso pasó al Gobierno de Canarias tras confirmarse el segundo ejecutivo liderado por Fernando Clavijo y producirse el reparto de áreas entre Coalición Canaria y los populares. En este caso como segundo de Poli Suárez.

Por otro lado, Jimena Delgado, a pesar de haber permanecido como portavoz de los populares en el Ayuntamiento capitalino durante este mandato, solo repetirá como candidata al Congreso de los Diputados. La economista es diputada por la provincia de Las Palmas desde las elecciones de 2023.