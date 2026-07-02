St. Pedro y Yanely Hernández se suman las Fiestas del Carmen de La Isleta con un mes de tradiciones, religión y actos populares

Empieza la cuenta atrás para disfrutar de las Fiestas del Carmen, que cada año laten en el corazón de La Isleta en honor a la patrona de los marineros. El programa de actos para este 2026, cuyo cartel ha sido diseñado por Jonay García, incluye un amplio abanico de actividades religiosas, tradicionales, populares y culturales entre el 6 de julio y el 2 de agosto. Los distintos actos buscan asegurar el disfrute de todos los asistentes, sean cuales sean sus gustos y edades, en uno de los barrios con más esencia de Las Palmas de Gran Canaria.

El presidente de la entidad Corazón de La Isleta, José Juan Díaz Bonilla, presentó los detalles del programa este jueves junto a la concejala de Igualdad, Diversidad, Participación Ciudadana y Fiestas, Betsaida González, y el concejal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán, quien también será el pregonero. Bonilla explicó que estas celebraciones "son parte de la idiosincrasia del barrio" y, al mismo tiempo, gozan de un "renombre insular". Por ello, subrayó la implicación y el esfuerzo de los vecinos y vecinas que han formado parte activa en la elaboración del programa con sus propuestas.

Actuaciones y novedades

Conciertos, tributos o galas tradicionales llenarán La Isleta a lo largo de un mes, con nombres de artistas como St. Pedro o Yanely Hernández para poner las notas musicales y humorísticas, sin dejar atrás los sonidos tradicionales con la Agrupación Folclórica Sabinosa, entre otras. Como novedad, la ruta de las alfombras incorporará este año un premio de 500 euros a la mejor alfombra.

También en esta edición destacan algunos regresos: los animales recuperarán su presencia en las carretas de la romería del Carmen. Además, después de más de una década, volverá la Gala de Elección de La Lady y Gran Lady, una de las tradiciones más queridas de los actos populares entre los vecinos del barrio capitalino.

El sentir del barrio

La concejala de Igualdad, Diversidad, Participación Ciudadana y Fiestas, Betsaida González, manifestó su "profundo respeto por las fiestas populares de nuestra ciudad" y aprovechó la ocasión para "invitar a toda la ciudadanía a acercarse al barrio, a disfrutar del variado programa de actividades" en un marco de "convivencia, tradición, cultura y respeto".

El concejal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán, estará a cargo de pronunciar el pregón inaugural. Tendrá lugar el 6 de julio en la calle Benartemi, a las 20:30 horas, e irá seguido de un concierto a cargo del grupo de música popular Araguaney. En palabras de Alemán, estas fiestas "definen el sentir del barrio de La Isleta", por lo que destacó el "orgullo" que supone ser el pregonero como "hijo de La Isleta, de padre y abuelos isleteros, también como devoto y costalero de la imagen del Carmen".

Actos religiosos

El programa de actos religiosos arrancará el 6 de julio con un rezo del Santo Rosario a las 18:30 horas y la bajada de la imagen de Nuestra Señora del Carmen Coronada desde su camarín, acompañado por una cantada del coro de la parroquia. Al día siguiente, a las 18:00 horas, se celebrará una eucaristía armonizada al órgano por la soprano Inna Saavedra.

El Rosario de la Aurora dará comienzo a las 5:00 de la madrugada, todos los días entre el 8 y el 15 de julio. A lo largo de dichas jornadas, por la tarde, tendrá lugar el rezo del Santo Rosario y una eucaristía como preparación para la festividad litúrgica de la Virgen. Se anunciará a medianoche con un repique de campanas y un espectáculo pirotécnico, además de una eucaristía a las 4:30 horas, que darán paso a la Procesión de la Aurora. A lo largo de la jornada, se realizarán varias eucaristías y un rezo del Santo Rosario, que se repetirá al día siguiente.

La celebración de la Romería de La Ofrenda recorrerá el barrio a partir de las 18:00 horas del 18 de julio, mientras que al día siguiente, a la misma hora, tendrá lugar la Procesión Marítima con motivo del Día del Hombre del Mar. Entre el 20 y el 25 de julio continuarán los rezos del Santo Rosario y las eucaristías en horario de tarde, que darán paso a un homenaje a la Virgen por parte de los residentes del barrio el día 26.

Posteriormente, la imagen regresará a su camarín el 27 de julio. Y para finalizar los actos religiosos, se realizará un último rezo y una eucaristía al día siguiente, desde las 18:30 horas, con el coro de la parroquia.

Habrá ampliación.