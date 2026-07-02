¿Por qué se llama así Tenoya?

En el borde occidental de Las Palmas de Gran Canaria, justo antes de Arucas y junto al barranco que lleva su nombre, está Tenoya. Fue uno de los núcleos principales del antiguo municipio de San Lorenzo y su historia va mucho más atrás que su actual papel dentro de la periferia capitalina.

Esa historia no se entiende sin el barranco. En torno a ese cauce fue tomando forma el núcleo, y el lugar aparece ya citado en las crónicas de la conquista, cuando las tropas castellanas pasaron por allí durante la guerra contra los antiguos canarios, en el entorno de la batalla de Arucas, donde murió Doramas. Esa presencia indígena también se reconoce en Las Cueveras de Montaña Blanca o de Tenoya, un antiguo poblado de cuevas en el tramo final del barranco.

El propio nombre aparece desde aquellas primeras crónicas castellanas. Andrés Bernáldez lo incluyó entre los 35 «lugares y aldeas» que, según dejó escrito, tenía Gran Canaria al iniciarse la conquista, aunque lo hizo como Atenoya, con esa a inicial que también añadió a muchos otros topónimos. La forma apenas tuvo recorrido, ya que en la documentación posterior, desde Torriani y Abreu Galindo, el lugar figura ya como Tenoya o Tenoia, con pequeñas variaciones gráficas, pero prácticamente igual a como ha llegado hasta hoy.

Después de la conquista, el barranco y el valle ganaron todavía más relevancia. Los repartos de tierras y aguas dieron al lugar un papel destacado en la nueva economía insular, sobre todo por el cultivo de la caña de azúcar. La disponibilidad de agua favoreció la instalación de un importante ingenio azucarero, uno de los elementos que explican la importancia que tuvo la zona en los primeros siglos posteriores a la conquista. Con el barranco tan presente en la historia local, la pregunta sale casi sola: ¿puede ayudar también a entender el origen de su nombre?

Tenoya, en una fotografía histórica fechada en la década de 1920. / Fedac

¿Qué significa Tenoya?

El filólogo Maximiano Trapero recoge en el Diccionario de toponimia de Canarias las principales hipótesis sobre el origen y significado de Tenoya. La primera fue planteada por Wölfel, que buscó paralelos en el ámbito bereber, en concreto en el diccionario tuareg de Charles de Foucauld. Según esa propuesta, el nombre podría relacionarse con las voces inai, con el sentido de 'ser o estar nuevo', y tinait, traducida como 'novedad'. Desde esa lectura, Tenoya remitiría a una idea vinculada con lo nuevo.

La hipótesis de Abrahan Loutf se acerca más al paisaje de Tenoya. Relaciona el topónimo con la voz bereber tanut, cuyo significado sería 'pozo'. La asociación resulta sugerente en un lugar donde el agua tuvo tanta importancia, pero conviene no mezclar épocas: los repartos de tierras y aguas, el cultivo de la caña y el ingenio azucarero llegaron después de la conquista, por lo que no bastan para explicar por sí solos un nombre prehispánico.

Hay, además, otra explicación más antigua, aunque hoy se mira con más cautela. La dejó escrita Pedro Hernández Benítez, sacerdote de la Diócesis de Canarias, en unas notas sobre San Lorenzo redactadas hacia los años veinte del siglo pasado a partir de archivos y testimonios orales. El texto, inédito hasta entonces, fue publicado hace algo más de dos décadas.

En él plantea que Tenoya sería una contracción de Tenesoya, nombre que asocia a una princesa indígena, sobrina del Guanarteme de Gáldar, apresada por los castellanos en Bañaderos. La explicación tiene interés como tradición, pero no aparece desarrollada desde el punto de vista lingüístico en los estudios toponímicos recientes. Por eso, más que como una explicación segura, conviene leerla como una tradición; el origen de Tenoya sigue abierto.