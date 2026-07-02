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Tres iniciativas europeas acercan tecnología y transición verde al Puerto de Las Palmas

Fedeport se integra en los proyectos Blueloop, Maclab y Atantichub0 para promover la innovación y la adaptación climática en la Macaronesia

Asamblea de la Federación Canaria de Empresas Portuarias

Asamblea de la Federación Canaria de Empresas Portuarias / La Provincia

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La Federación canaria de Empresas Portuarias, Fedeport, se ha sumado a tres proyectos europeos del programa Interreg MAC 2021-2027 orientados a reforzar la innovación, la sostenibilidad y la adaptación climática en el Puerto de Las Palmas y el sector portuario de Canarias. De esta manera, se une a administraciones, universidades y entidades tecnológicas de la Macaronesia en iniciativas vinculadas a la economía circular, la aplicación de tecnologías emergentes y la medición y reducción de la huella de carbono en actividades portuarias.

El primero de ellos, el proyecto Blueloop, se centra en la circularización de flujos orgánicos procedentes de la economía azul en puertos, acuicultura y actividades vinculadas a la Macaronesia y terceros países africanos para desarrollar experiencias piloto a partir de subproductos de origen portuario, pesquero y de algas. El objetivo es probar soluciones que permitan generar biogás y biometano para uso portuario, así como abrir nuevas líneas de actividad en ámbitos como la gestión de residuos, las reparaciones navales, los suministros y las terminales.

Tecnología para pymes y operadores logísticos

El segundo proyecto, Maclab, busca facilitar que las tecnologías emergentes puedan aplicarse en soluciones reales por parte de pymes y administraciones.

La iniciativa está orientada a sectores como consignatarias, transitarios y operadores logísticos. Entre sus líneas de trabajo se incluyen pilotos en entornos reales y acciones de capacitación práctica dirigidas a automatizar tareas y mejorar la eficiencia operativa de las empresas participantes.

Neutralidad climática y reducción de emisiones

El último es Atlantichub0, que pretende preparar al tejido productivo ante las exigencias internacionales relacionadas con la neutralidad climática.

Noticias relacionadas y más

El programa está diseñado para empresas de bunkering, remolcadores, terminales y talleres navales, ofreciendo herramientas de medición, acompañamiento técnico y medidas para reducir la huella de carbono.

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