Tres iniciativas europeas acercan tecnología y transición verde al Puerto de Las Palmas
Fedeport se integra en los proyectos Blueloop, Maclab y Atantichub0 para promover la innovación y la adaptación climática en la Macaronesia
La Federación canaria de Empresas Portuarias, Fedeport, se ha sumado a tres proyectos europeos del programa Interreg MAC 2021-2027 orientados a reforzar la innovación, la sostenibilidad y la adaptación climática en el Puerto de Las Palmas y el sector portuario de Canarias. De esta manera, se une a administraciones, universidades y entidades tecnológicas de la Macaronesia en iniciativas vinculadas a la economía circular, la aplicación de tecnologías emergentes y la medición y reducción de la huella de carbono en actividades portuarias.
El primero de ellos, el proyecto Blueloop, se centra en la circularización de flujos orgánicos procedentes de la economía azul en puertos, acuicultura y actividades vinculadas a la Macaronesia y terceros países africanos para desarrollar experiencias piloto a partir de subproductos de origen portuario, pesquero y de algas. El objetivo es probar soluciones que permitan generar biogás y biometano para uso portuario, así como abrir nuevas líneas de actividad en ámbitos como la gestión de residuos, las reparaciones navales, los suministros y las terminales.
Tecnología para pymes y operadores logísticos
El segundo proyecto, Maclab, busca facilitar que las tecnologías emergentes puedan aplicarse en soluciones reales por parte de pymes y administraciones.
La iniciativa está orientada a sectores como consignatarias, transitarios y operadores logísticos. Entre sus líneas de trabajo se incluyen pilotos en entornos reales y acciones de capacitación práctica dirigidas a automatizar tareas y mejorar la eficiencia operativa de las empresas participantes.
Neutralidad climática y reducción de emisiones
El último es Atlantichub0, que pretende preparar al tejido productivo ante las exigencias internacionales relacionadas con la neutralidad climática.
El programa está diseñado para empresas de bunkering, remolcadores, terminales y talleres navales, ofreciendo herramientas de medición, acompañamiento técnico y medidas para reducir la huella de carbono.
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- “Nunca pensé tener un local tan rápido”: la joven repostera que endulza Las Palmas de Gran Canaria abre su segundo establecimiento
- Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
- Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos