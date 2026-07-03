Betsabé Morales dimite como gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas tras el informe negativo del Estado

Los rumores se confirman y Betsabé Morales ha dimitido de la gerencia de la Fundación Puertos de Las Palmas tras el informe negativo presentado por los auditores de Puertos del Estado en el que se alertaba sobre la irregularidad de su nombramiento de forma directa, sin convocatoria pública y sin el visto bueno de la Abogacía del Estado.

La junta directiva de la entidad acaba de tomar conocimiento de la renuncia que fue presentada el jueves en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que preside la fundación.

La situación derivada del informe que fue catalogado por algunos patronos como "demoledor" ha conllevado la práctica parálisis de la entidad durante las últimas semanas. De hecho, la aprobación de las cuentas generales ha tenido que llevarse a una tercera convocatoria. El lunes 22 de junio, la Junta de la Fundación decidió dejar sobre la mesa este asunto debido a la ausencia de la representante de la empresa encargada de la contabilidad, pero también se frenó la concesión de un poder a Betsabé Morales para que represente legalmente a la entidad hasta que se aclarara su situación tras la auditoría, entre otros asuntos relacionados con contrataciones.

Posteriormente, se anunció otra reunión para el viernes 26, pero se canceló por vía telefónica una hora antes, argumentando que no se había cumplido el plazo mínimo de tiempo para convocar a los miembros de la junta directiva.

Asimismo, al menos desde hace una semana varios de los apartados de la sección de Transparencia de su página web aparecen como "pendiente" y no se puede acceder a la información. Se trata de las áreas Económica Financiera, Contratos, Convenios y encomiendas de gestión, y Ayudas y subvenciones.

(Habrá ampliación)