Canarias dibuja por primera vez el mapa de sus corales negros y sus bosques submarinos ocultos

Un estudio del Grupo de Biodiversidad y Conservación, BIOCON, del Instituto Universitario ECOAQUA de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha permitido elaborar el primer mapa integral de la distribución de los corales negros en Canarias y en montes submarinos adyacentes.

La investigación, publicada recientemente en la revista científica Progress in Oceanography, identifica los principales factores ambientales y geomorfológicos que condicionan la presencia de estos organismos en el Archipiélago.

El trabajo demuestra que los corales negros, capaces de formar auténticos bosques animales en zonas mesofóticas y profundas, no se distribuyen al azar. Su localización responde a una combinación de variables como la profundidad, el tipo de sustrato, la pendiente del fondo marino, la velocidad de las corrientes y la posición geográfica de las islas dentro del gradiente insular canario.

El estudio también confirma que la distribución varía entre los distintos grupos insulares. Las islas orientales y centrales presentan una mayor frecuencia de algunas especies en comparación con las occidentales, lo que refleja la influencia de las características oceanográficas y geomorfológicas del Archipiélago.

Más de dos décadas de observaciones

La investigación recopila datos obtenidos durante más de veinte años mediante buceo científico, cámaras remolcadas y vehículos operados remotamente. En total, reúne más de 6.500 registros de presencia y ausencia de corales negros en 144 localidades, desde aguas someras hasta casi 1.000 metros de profundidad.

El trabajo ha sido liderado por investigadores del Instituto ECOAQUA de la ULPGC, en colaboración con Oceana, el Museo de Historia Natural de Tournai, en Bélgica; el instituto LECOB, del Observatorio Oceanológico de Banyuls sur Mer, en Francia; la Universidad de Génova, en Italia; el consorcio Under The Pole, de Francia; y otros especialistas internacionales.

Bosque de coral negro en Playa Chica a 60 m (Lanzarote). / Franck Gazzola

Bosques animales entre la luz y la oscuridad

Los corales negros, también conocidos como antipatharios, son organismos coloniales emparentados con las anémonas y las medusas. Se caracterizan por tener un esqueleto oscuro, flexible y espinoso.

Aunque son poco conocidos por el público general, desempeñan un papel ecológico fundamental como ingenieros ecosistémicos. Sus estructuras tridimensionales generan refugio, alimento y zonas de cría para numerosas especies marinas.

El estudio identificó once taxones de corales negros pertenecientes a seis familias, lo que confirma la elevada riqueza de estos organismos en Canarias y refuerza el papel del Archipiélago como un enclave clave de biodiversidad marina entre las regiones atlántica y mediterránea.

El profesor de la ULPGC Francisco Otero-Ferrer, investigador del grupo BIOCON de ECOAQUA e investigador principal del estudio, explica que “este trabajo nos permite entender mejor por qué algunas especies de coral negro aparecen en determinadas profundidades o tipos de fondo, mientras que otras ocupan ambientes completamente distintos”.

“No basta con saber dónde están: necesitamos comprender qué condiciones hacen posible su presencia”, añade.

Bosque de coral negro en el Mar de las Calmas a 130 m (El Hierro). / Oceana EUO

La profundidad y el fondo marino, factores decisivos

Los resultados muestran que la profundidad y el tipo de sustrato son los principales factores que condicionan la distribución de las especies más comunes.

Antipathella wollastoni y Antipathes furcata, por ejemplo, se asocian principalmente a fondos duros en ambientes mesofóticos, entre los 30 y los 200 metros de profundidad. En cambio, otros grupos como Parantipathes spp. son más frecuentes en zonas batiales, por debajo de los 200 metros.

El estudio revela además que algunas especies presentan una distribución vertical muy amplia. Es el caso de Stichopathes spp. y Leiopathes sp., registradas desde zonas relativamente someras hasta ambientes profundos, lo que muestra su capacidad para ocupar distintos hábitats.

“Canarias funciona como un laboratorio natural excepcional”, señala Otero-Ferrer. “En pocos cientos de kilómetros encontramos islas antiguas y jóvenes, plataformas insulares amplias y fondos abruptos, zonas influenciadas por el afloramiento africano y áreas más oceánicas. Esa combinación crea una enorme variedad de hábitats para los corales negros”.

Bosque de coral negro en el Mar de las Calmas a 130 m (El Hierro). Fuente Oceana. Torondo 20140930 (39) Zeus faber, Stichopathes / Oceana

Corrientes, pendientes y singularidad insular

Además de la profundidad y el sustrato, el estudio demuestra que la hidrodinámica y la morfología del fondo marino tienen un papel importante en la presencia de estos corales.

Las corrientes horizontales favorecen la presencia de algunos taxones profundos, como Parantipathes spp., mientras que otras especies responden de forma distinta a la velocidad vertical del agua o a la inclinación del fondo.

Los resultados sugieren que los corales negros dependen de un delicado equilibrio entre disponibilidad de sustrato, exposición a corrientes, transporte de alimento y estabilidad del hábitat.

En muchas zonas del Archipiélago, los cañones, taludes, veriles y montes submarinos generan condiciones locales que aceleran las corrientes y facilitan el aporte de partículas alimenticias, creando escenarios adecuados para el desarrollo de estos bosques formados por animales.

Información clave para conservar ecosistemas frágiles

Los corales negros son organismos longevos, de crecimiento lento y estructuras frágiles. Por ello, resultan especialmente vulnerables a impactos como la pesca de fondo, la basura marina, la minería submarina, la extracción ilegal o cualquier actividad que altere los fondos marinos.

Aunque muchos de estos hábitats se encuentran a profundidades poco accesibles, su conservación requiere información precisa sobre su distribución y sobre los factores que explican su presencia.

El estudio aporta una base científica esencial para mejorar la gestión de estos ecosistemas vulnerables, especialmente en la planificación espacial marina, la evaluación de impactos y el diseño de futuras medidas de conservación.

“Conocer los factores que regulan la distribución de los corales negros nos ayuda a predecir dónde pueden encontrarse estos hábitats, incluso en zonas todavía poco exploradas”, destaca Otero-Ferrer.

“Esta información es fundamental para anticipar conflictos con actividades humanas y para proteger ecosistemas que, aunque permanecen ocultos a gran profundidad, cumplen funciones ecológicas esenciales”, añade.

Más allá de su relevancia regional, el trabajo sitúa a Canarias como un enclave estratégico para el estudio global de los bosques marinos animales. La combinación de islas volcánicas, montes submarinos, gradientes de profundidad y condiciones oceanográficas contrastadas convierte al Archipiélago en un escenario privilegiado para comprender cómo se estructuran estos ecosistemas en el Atlántico oriental.

Con este avance, ECOAQUA amplía el conocimiento sobre los bosques de coral negro de Canarias y aporta información clave para su reconocimiento, gestión y conservación a largo plazo.

El trabajo ha sido financiado parcialmente por el proyecto europeo OCEAN CITIZEN y por la iniciativa Climate change and biodiversity de la Fundación BNP Paribas, a través del proyecto DEEP LIFE.