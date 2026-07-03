Expertos alertan en Las Palmas de Gran Canaria de la exposición temprana de menores a nicotina, pantallas y juego online

El Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas celebró este jueves la jornada ‘La adicción ante el tabaquismo: un problema de salud; un problema de prevención’, un encuentro que reunió a especialistas en psicología, medicina y salud pública para analizar la evolución de las adicciones y los retos asociados al tabaquismo, la iniciación juvenil y otras conductas de riesgo.

Durante la sesión, los expertos coincidieron en que las adicciones continúan siendo un desafío de salud pública en un escenario marcado por nuevos productos, la exposición temprana a estímulos potencialmente adictivos y entornos de consumo cada vez más diversos, tanto físicos como digitales.

Los ponentes subrayaron la necesidad de reforzar la prevención en menores ante el acceso a productos con nicotina, pantallas, redes sociales, videojuegos, apuestas online y otros estímulos que pueden favorecer conductas adictivas.

Un desafío en transformación

Pese a los avances en prevención y concienciación, el tabaquismo sigue siendo un importante problema sanitario y social. Los especialistas recordaron que muchas personas fumadoras quieren abandonar el consumo, pero encuentran dificultades para lograrlo y mantenerlo en el tiempo.

El doctor José María García Basterrechea, médico especialista en Adicciones y Drogodependencias, señaló que “seguimos muy lejos de los objetivos de reducción del tabaquismo que persiguen las administraciones públicas, por lo que debemos plantearnos acciones alternativas que no se han contemplado hasta ahora”.

En este sentido, apuntó que “en los últimos años han surgido nuevos productos con nicotina que pueden representar una alternativa de menor riesgo para determinados fumadores adultos que no consiguen abandonar el consumo de cigarrillos convencionales”.

La jornada puso de relieve la importancia de reforzar las estrategias de cesación tabáquica y el acompañamiento profesional, incorporando una mirada más amplia sobre los factores psicológicos, sociales y conductuales que influyen en el mantenimiento de una adicción.

Por su parte, el doctor José Luis Hernández Fleta, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Doctor Negrín, afirmó que “los profesionales sanitarios siguen demandando más información y formación sobre las alternativas disponibles para el abandono del cigarrillo”.

Hernández Fleta defendió que “la medicina debe basarse en la evidencia científica” y añadió que, aunque el mensaje “deje de fumar” sigue siendo el objetivo prioritario, “la realidad demuestra que no siempre funciona”.

Más allá de la concienciación

Uno de los mensajes centrales del encuentro fue que informar sobre los riesgos no siempre basta para modificar una conducta adictiva. En el caso del tabaquismo, la dependencia a la nicotina, los hábitos asociados al consumo y los factores emocionales o sociales hacen necesario un abordaje integral.

El doctor Vivencio Barrios, especialista en Cardiología y coordinador del Grupo de Trabajo de Integración de Cardiología y Atención Primaria en la Sociedad Española de Cardiología, señaló que “los tratamientos actuales para dejar de fumar —terapia sustitutiva con nicotina, fármacos o apoyo psicológico— tienen una eficacia limitada”.

Barrios indicó que “los cigarrillos electrónicos y el tabaco calentado pueden ayudar a algunos fumadores adultos cuando sustituyen completamente al tabaco convencional”, aunque advirtió de que “no son una solución exenta de riesgos”.

“Mantienen la dependencia a la nicotina y nunca deben considerarse una opción para personas no fumadoras ni para jóvenes”, añadió.

Menores, acceso y prevención

La protección de niños, niñas y adolescentes ocupó un lugar central en la jornada. Los ponentes coincidieron en que la prevención debe comenzar antes de que aparezca la conducta adictiva y no limitarse únicamente a informar.

Los especialistas defendieron la necesidad de incorporar herramientas que ayuden a desarrollar pensamiento crítico, gestión emocional y capacidad de toma de decisiones.

En la actualidad, los menores crecen expuestos a múltiples estímulos potencialmente adictivos, desde productos con nicotina hasta pantallas, redes sociales, videojuegos y apuestas online. Esta realidad, señalaron, obliga a adaptar las estrategias preventivas y a reforzar el papel de las familias, los centros educativos, los profesionales sanitarios y las instituciones públicas.

Sobre el acceso de los menores a productos con nicotina, la psicóloga Ana Bautista y el director general de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de Canarias, Fernando Gómez-Pamo, coincidieron en que los canales de venta no están tan controlados como deberían.

“La limitación es un factor importante que retrasaría el acceso a menores”, afirmó Gómez-Pamo, quien confió en que la ley del menor salga “antes de final de año”.

Ana Bautista añadió que “la accesibilidad se limita en función de la edad, pero eso no exime que sigan accediendo a estos productos porque los controles no son suficientemente exhaustivos”. En este sentido, defendió la necesidad de contar con “un sistema que de forma obligatoria, por un medio tecnológico, verifique que la persona es mayor de edad”.

Gómez-Pamo también señaló, en relación con la población adulta, que habría que facilitar mecanismos y políticas de reducción del daño “para que los fumadores puedan cambiar el hábito tabáquico por alternativas menos dañinas”.

Una respuesta integral y basada en la evidencia

El decano del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas, Francisco Javier Sánchez Ezaguirre, destacó la importancia de celebrar encuentros de este tipo para debatir, desde una mirada científica y clínica, los aspectos vinculados a la prevención de las adicciones.

Sánchez Ezaguirre hizo hincapié en las formas de reducción del daño del tabaquismo como herramienta adicional para adultos que no consiguen dejar el cigarrillo, al tiempo que subrayó la necesidad de evitar que los jóvenes accedan a productos con nicotina.

Todo ello, afirmó, permitirá “no solamente mejorar las condiciones de salud de la población que está afectada por esta adicción, sino también en un futuro ayudar a que ese mismo adicto al tabaco pueda llegar a dejarlo”.

La jornada concluyó con un mensaje compartido por los especialistas: las adicciones han cambiado y requieren respuestas integrales, basadas en la evidencia y adaptadas a los nuevos entornos de consumo, exposición y prevención.