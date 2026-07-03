La Inteligencia Artificial y la innovación protagonizan la feria internacional de cruceros que se celebra en el Puerto de Las Palmas

Los preparativos de la Seatrade Cruise Med que se celebrará los días 16 y 17 de septiembre en el Puerto de Las Palmas avanzan y ya se conocen los temas que se abordarán durante esta feria internacional, la segunda más importante del mundo detrás de la de Miami. Entre los asuntos que se abordarán se encuentran la Inteligencia Artificial para mejorar la experiencia de los pasajeros o el despliegue del sector en un mundo cambiante.

El escaparate del sector

La feria reunirá durante dos jornadas a más de 2.000 profesionales de 97 países, entre representantes de puertos, operadores, empresas especializadas y alrededor de 220 representantes de compañías navieras. El encuentro situará al recinto portuario capitalino como punto de reunión para parte de los principales actores de la industria mundial de cruceros.

El crecimiento del puerto

La Autoridad Portuaria reitera que la elección de Las Palmas de Gran Canaria como sede se produce después de varios años de crecimiento de la actividad crucerística y tras cerrar 2025 con 2.089.042 cruceristas. En ese sentido, la presidenta de la institución, Beatriz Calzada, sostiene que la celebración de la Seatrade Cruise Med en la capital grancanaria responde al trabajo desarrollado durante años para adaptar el puerto a las necesidades del sector. Asimismo, añade que la cita supone un reconocimiento a la labor de la comunidad portuaria y confirma la posición alcanzada por Las Palmas dentro del mercado internacional de cruceros.

Los grandes debates

La Seatrade Cruise Med se presenta como un "centro dinámico de colaboración e innovación" en el que se hablará sobre 'Inteligencia artificial y viajes sin fricciones', 'Construyendo infraestructura resiliente', 'Despliegue en un mundo cambiante', 'Destinos a los que merece la pena volver', 'Ampliando el mapa de cruceros', 'Innovación en acción', 'Licencia para crecer', 'Med 365' y 'El cambio hacia las primas'. También habrá un espacio para reuniones de negocios y otro para los expositores.

Cruceros atracados en el Muelle Santa Catalina / Andrés Cruz

La nueva terminal

El evento se celebrará en la nueva terminal de cruceros gestionada por Global Ports Canary Islands, empresa perteneciente a Global Ports Holding, considerado el mayor operador de terminales de cruceros del mundo. Esta instalación forma parte de los proyectos con los que el puerto busca reforzar su capacidad para atender escalas de grandes buques y mejorar la operativa vinculada al pasaje.

Una infraestructura estratégica

La nueva terminal cuenta con aproximadamente 14.000 metros cuadrados y capacidad para operar hasta cuatro buques de forma simultánea y representa una de las actuaciones estratégicas impulsadas para mejorar la competitividad del recinto portuario.

La confianza de las navieras

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha mantenido durante décadas una relación estable con las compañías de cruceros, lo que le ha permitido seguir la evolución del mercado y adaptar sus infraestructuras a las nuevas demandas de las navieras. Esa trayectoria ha reforzado la confianza del sector en el puerto y ha influido en su designación como sede de un encuentro internacional de esta dimensión.

El impacto para Las Palmas

Para la institución, la celebración de la feria permitirá mostrar estas capacidades ante navieras, operadores y empresas especializadas, en un momento en el que el tráfico de cruceros mantiene un peso relevante en la actividad portuaria y turística de Las Palmas de Gran Canaria.