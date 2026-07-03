Las Palmas de Gran Canaria acoge el principal foro nacional de transporte afianzada como «referente» en movilidad

Bajo el lema 'Conectar, comunicar, transformar', Las Palmas de Gran Canaria acogió la 32ª edición del Congreso Nacional de Transporte Urbano y Metropolitano en el Auditorio Alfredo Kraus donde los principales operadores del sistema del transporte nacional se dieron cita para analizar los retos del futuro de la movilidad colectiva que giraron sobre la financiación del transporte público, la descarbonización de las flotas, la digitalización de los servicios, la innovación tecnológica y el refuerzo de la comunicación.

Este viernes, la sesión institucional fue inaugurada por la alcaldesa Carolina Darias, quien puso en valor el papel de la empresa municipal de transporte. "Es un referente, con más de 56 millones de viajeros que tiene un servicio cada vez mejor valorado”, subrayó. La regidora estuvo acompañada del director general de Guaguas Municipales, Miguel Ángel Rodríguez, y el presidente de la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (Atuc), Miguel Ruiz, quien se sumó a ese reconocimiento: "Tiene mucho que enseñar al resto del país en cuanto a innovación”.

Guaguas Municipales tiene mucho que enseñar al resto del país en cuanto a innovación Miguel Ruiz — Presidente de la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (Atuc)

Las jornadas, organizadas por Atuc, con Guaguas Municipales como empresa anfitriona, incluyeron ponencias sobre estrategias de comunicación eficaz, comunicación corporativa en contextos de incertidumbre, gestión del talento y liderazgo en procesos de transformación, así como una reflexión sobre el transporte público como una de las principales marcas de identidad de las ciudades.

“Es un honor que la ciudad, nuestro transporte público, esté integrado, junto al resto de operadores, en la conversación de los grandes retos del sector de la movilidad”, añadió la alcaldesa, quien resaltó que el desafío a partir de ahora es “mantener la excelencia”.

El desafío a partir de ahora es mantener la excelencia Carolina Darias — Alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria

"Conectar personas y territorios"

El presidente de Guaguas Municipales y concejal de Transporte Colectivo de viajeros, Pedro Quevedo, valoró la celebración del congreso en la capital grancanaria como un reconocimiento al trabajo desarrollado por la compañía durante los últimos años. Añadió que el encuentro constituye “una magnífica oportunidad para proyectar a Las Palmas de Gran Canaria como una ciudad comprometida con la innovación, la transición ecológica y una movilidad que mejora la calidad de vida de las personas”.

Este viernes concluyeron las jornadas. El día anterior, el jueves, se abordó el desarrollo de la nueva Ley de Movilidad y Financiación del Transporte 9/2025, “largamente reclamada por la asociación”, matizó el presidente de Atuc, quien sostuvo que modificará de forma "muy positiva" el transporte urbano metropolitano.

Los expertos expusieron también que los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima contemplan trasladar un 35% de los desplazamientos que actualmente se realizan en vehículo privado hacia el transporte público, lo que supondría incrementar un 36% los pasajeros-kilómetro en autobús y un 50% en los modos ferroviarios antes de 2030.

Desde la asociación añadieron que ese escenario exigirá inversiones estimadas en 3.300 millones de euros anuales y unos costes de operación cercanos a los 8.800 millones —12.100 millones en total—, además de acelerar la incorporación de vehículos de 'cero' emisiones para cumplir los objetivos europeos de descarbonización.

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Durante la clausura de la sesión institucional, el concejal de Transporte Colectivo remarcó que el lema del congreso resume "con acierto" el momento actual del transporte público: "conectar personas y territorios".