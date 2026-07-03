El subsuelo obliga a rehacer la plaza de Isla Perdida 18 años después de su construcción
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria licita la rehabilitación de la plaza de Isla Perdida, con un presupuesto de más de un millón de euros
La plaza de Isla Perdida fue construida en 2008 y desde los primeros días mostró problemas estructurales. Estudios recientes han confirmado que el colapso del antiguo colector de aguas pluviales y la insuficiente capacidad portante del subsuelo han favorecido la aparición de asentamientos, grietas y desplazamientos en los muros de contención, las rampas y los pavimentos. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha licitado la rehabilitación con un presupuesto de 1.052.120,56 euros. La actuación cuenta con la financiación del Plan Adicional de Inversiones del Cabildo de Gran Canaria.
Más de medio año de obras
Los vecinos de las calles Judas Tadeo y Simón Cananeo podrán volver a disfrutar de este espacio libre en un plazo estimado de ocho meses a partir del comienzo de las obras. Tras de su construcción en 2008, la plaza de Isla Perdida ya requirió modificaciones debido a las características geotécnicas del terreno. El proyecto tiene un objetivo preciso: rehabilitar completamente el espacio y asegurar el correcto funcionamiento y la durabilidad de sus instalaciones.
Daños en el subsuelo
El colapso del colector provocó filtraciones de aguas subterráneas, lo que alteró la propia naturaleza del terreno y generó movimientos en los muros de contención. Este deterioro es la causa principal de la reparación.
El Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sido el responsable de impulsar el proyecto junto a Geursa. La empresa municipal ejecutará la obra y, además, se encargará de la dirección y coordinación de los trabajos.
Nuevas redes y muros reforzados
La principal actuación es la construcción de una red de pluviales y otra de saneamiento, que se trasladarán fuera de la plaza para evitar futuras averías que puedan afectar a las estructuras.
El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, resalta que gracias la actuación, el Ayuntamiento recuperará un espacio público que actualmente presenta “importantes limitaciones de uso” debido a su estado de conservación. El edil subraya que la obra permitirá mejorar “la seguridad, la accesibilidad y la durabilidad de sus infraestructuras".
Ofertas hasta el 20 de julio
El proyecto de mejora de los espacios libres de Isla Perdida "busca reforzar el compromiso municipal con la mejora de los espacios públicos y la calidad de vida de la ciudadanía", resalta Roque.
Además del traslado de las redes de pluviales y saneamiento, la obra abordará otros puntos recogidos en el pliego de prescripciones técnicas. Entre ellos, la reposición de pavimentos y la estabilización de los muros de contención.
El procedimiento de licitación se encuentra publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 14:00 horas del próximo 20 de julio.
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