Tenoya reclama más accesibilidad y limpieza en un encuentro con Carolina Darias

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, mantuvo un encuentro con vecinos y vecinas de Tenoya, en el distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, para recoger propuestas de mejora, revisar actuaciones realizadas y abordar la planificación municipal prevista en la zona.

En la reunión participaron también la concejala del distrito, Esther Martín; el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz; la concejala de Juventud y Deportes, Carla Campoamor; el concejal de Coordinación Territorial, Alexis Rodríguez; representantes de la Asociación Vecinal José Julio Cabrera y residentes del barrio.

Accesibilidad y mantenimiento urbano

Durante el encuentro, los vecinos trasladaron cuestiones relacionadas con la movilidad, el mantenimiento urbano, los servicios públicos, la seguridad y la conservación de espacios comunitarios. Según el Ayuntamiento, las propuestas serán analizadas por la alcaldesa junto a los servicios municipales competentes para programar nuevas actuaciones.

Entre las principales peticiones figuran mejoras de accesibilidad en distintos puntos de Tenoya, especialmente en escaleras, barandillas y pavimentos. Una de las zonas señaladas fue la conexión entre la plaza Juan Santana Vega y el entorno de Lomito de Tenoya.

Los residentes también plantearon actuaciones de mantenimiento en plazas, muros y mobiliario urbano, así como el repintado y la reparación de calles como María Jesús Pérez Morales, Zumaque, Acequia y Duraznillo.

Pluviales, alcantarillado y limpieza viaria

Otra parte de las demandas vecinales se centró en la red de pluviales y alcantarillado de varias vías del barrio, donde se registran episodios de escorrentías, filtraciones y humedades en viviendas. También se trasladaron peticiones sobre limpieza viaria, refuerzo de contenedores y mejora de la recogida selectiva.

En este ámbito, Darias recordó que está previsto el inicio del proyecto de renovación del colector situado en el Camino a Casa Ayala, una intervención dirigida a resolver los vertidos que se producen durante episodios de lluvias intensas. La actuación contempla sustituir la actual tubería de fibrocemento por una nueva conducción con mayor capacidad hidráulica y habilitar sistemas provisionales para mantener el servicio durante las obras.

Asfaltado, limpieza y recogida de residuos

La alcaldesa también señaló que Tenoya forma parte del Plan de Asfaltado 2024-2031 del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una estrategia que prevé renovar 474 calles en los cinco distritos de la capital grancanaria, con una inversión global de 40 millones de euros. Dentro de este plan se contemplan actuaciones en vías del barrio como Lomito de Tenoya, San Isidro y El Salvial.

El Consistorio avanza además en la tramitación del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, con un presupuesto base de licitación de 156,9 millones de euros para los próximos ocho años. El modelo prevé reforzar medios humanos y materiales, incorporar nuevos contenedores, aumentar frecuencias de recogida y ampliar la recogida selectiva.

El contrato incluye también herramientas tecnológicas para el control del servicio y medidas vinculadas a la economía circular. Según el Ayuntamiento, el procedimiento se encuentra actualmente en fase de evaluación de ofertas por parte de los servicios municipales.

Visita a equipamientos comunitarios

El recorrido de la alcaldesa incluyó una visita al local social del barrio y a la Casa de la Cultura de Tenoya, donde asistió a un ensayo del coro de mujeres Suenasi y mantuvo un encuentro con sus integrantes.

La visita permitió conocer la actividad del colectivo y abordar la necesidad de seguir mejorando los equipamientos municipales, las infraestructuras tecnológicas y los espacios de uso comunitario del barrio.