Las Torres gana seguridad peatonal con obras en varias aceras y zonas de aparcamiento

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ejecuta una actuación de mejora de la accesibilidad y la movilidad peatonal en el barrio de Las Torres, con trabajos en aceras, itinerarios peatonales y una zona de aparcamiento del entorno. La intervención, impulsada por la Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado, se desarrolla en tres fases y afecta a varios puntos próximos a la urbanización Las Torres.

El concejal de Vías y Obras, Carlos Díaz, y la concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, han visitado la zona para conocer el estado de los trabajos y comprobar las actuaciones que se llevan a cabo en el barrio.

Renovación de aceras

La primera fase se centra en la repavimentación de dos tramos de acera en la Carretera a Las Torres, junto a la urbanización del mismo nombre. La superficie total de intervención asciende a 573,62 metros cuadrados.

Los trabajos incluyen la sustitución del pavimento deteriorado, la renovación de bordillos, el saneamiento de zonas con hundimientos, la instalación de nuevos bolardos y la mejora de los elementos de protección existentes. El objetivo de esta parte de la actuación es corregir el desgaste acumulado en las aceras y mejorar las condiciones de uso para los peatones.

Los concejales Carlos Díaz y Betsaida González supervisan las mejoras en aceras y zonas de aparcamiento en Las Torres. / LP/DLP

Carlos Díaz señaló durante la visita que el Ayuntamiento continúa actuando en los barrios para mejorar espacios públicos utilizados a diario por los vecinos. El edil indicó que las obras permiten renovar infraestructuras que presentaban deterioro por el paso del tiempo.

Acondicionamiento de un aparcamiento

La segunda fase ha permitido acondicionar una zona de aparcamiento situada frente a la trasera de la urbanización Las Torres. Esta actuación ocupa una superficie de 1.381 metros cuadrados.

En este espacio se ha regularizado el terreno, se ha mejorado la capacidad portante del firme y se ha acondicionado el drenaje. Además, se han delimitado plazas de estacionamiento y se han instalado más de 106 metros lineales de barrera de seguridad.

Grietas y desgaste

La tercera fase continúa en las calles Junco y Manzanilla, donde el Ayuntamiento interviene sobre más de 1.450 metros cuadrados de aceras asfaltadas. Estas zonas presentaban grietas y desgaste superficial.

Las obras consisten en la regularización de la superficie y en la aplicación de tratamientos específicos para mejorar la adherencia y la comodidad del tránsito peatonal. Con esta intervención, el Ayuntamiento busca reforzar la seguridad de los recorridos a pie y mejorar la accesibilidad en un entorno residencial del barrio de Las Torres.