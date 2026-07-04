Colectivos culturales critican la "falta de transparencia" del Plan Estratégico de Derechos Culturales de Las Palmas de Gran Canaria

Los derechos culturales quedan en entredicho. Los colectivos Artemisia, AICAV y Réplica critican el Plan Estratégico de Derechos Culturales 2027-2037, elaborado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por la "falta de transparencia y participación" que ha tenido el proceso. En una carta dirigida a la alcaldesa, Carolina Darias, aseguran que se ha redactado su contenido "de principio a fin sin contar con el sector cultural de la ciudad". El plan fue presentado el pasado 19 de junio, en el Museo Castillo de Mata, y pretende erigirse como la piedra angular de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

"Pedir opiniones sobre un texto ya redactado no es participar: es invitarnos a comentar lo que otros han decidido por nosotras", manifiestan los colectivos. Un procedimiento que, lamentan, se extiende a otras fases del proyecto para la capitalidad, "cuyas comisiones se constituyeron en su día sin participación ni transparencia alguna". En esa línea, añaden: "Un plan que habla de derechos culturales no puede empezar negándonos el más elemental de todos, el de tomar parte en las decisiones que nos afectan".

Deudas y procedimientos opacos

La carta también hace referencia a la Sociedad de Promoción por ser el organismo del que depende "la mayor parte de la actividad cultural de la ciudad", a pesar de las deudas que acumula y las investigaciones por diversas causas que se encuentran en curso. "Se nos promete fortalecer el sector al tiempo que se acumulan los impagos a quienes lo sostienen", sentencia.

Asimismo, apunta que "se desconoce" la identidad y el trabajo de una parte del equipo seleccionado para trabajar en el proyecto de la capitalidad, por lo que lamentan que los agentes culturales de la ciudad no han tenido un papel protagonista en la toma de decisiones. "Tampoco sabemos con qué procedimiento, con qué criterios ni a qué coste se ha contratado todo ello", matiza.

Participación y memoria económica

Por otro lado, los colectivos culturales también cuestionan los presupuestos que plantea el Plan Estratégico de Derechos Culturales, con unas cifras que aspiran a aumentar un 205% la inversión en cultura por habitante para 2037. A su parecer, las estimaciones "no responden a la realidad" ni están sustentadas con una memoria económica.

Por todo ello, demandan "un verdadero proceso de participación, con convocatoria abierta y reglas claras" en el que se den a conocer los criterios y procesos que ha seguido hasta ahora el proyecto, implicando al sector cultural de la ciudad en la toma de decisiones.