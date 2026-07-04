Así es el hotel de lujo en el que se alojó Lauryn Hill durante su estancia en Gran Canaria para su único concierto en España

La presencia de Lauryn Hill en Gran Canaria no fue una visita más. La isla se convirtió en la única parada española de la artista estadounidense, que llegó al Granca Live Fest como uno de los grandes reclamos internacionales del cartel.

Tras su esperada actuación en el Estadio de Gran Canaria, la cantante se alojó en el Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, un cinco estrellas Gran Lujo que desde hace más de un siglo forma parte de la historia social y cultural de Las Palmas de Gran Canaria.

Terraza del Hotel Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel / LP/DLP

La elección no resulta casual. El Santa Catalina es uno de los alojamientos más emblemáticos de Canarias, un hotel asociado al lujo discreto, a las grandes visitas internacionales y a una forma de entender la hospitalidad que combina historia, exclusividad y ubicación privilegiada. Situado en el entorno de Ciudad Jardín y junto al Parque Doramas, el establecimiento funciona como un refugio urbano en pleno corazón de la capital grancanaria.

Un icono histórico de la capital grancanaria

Inaugurado en 1890, el Santa Catalina es uno de los grandes símbolos hoteleros de la isla. Su imagen, con la característica fachada rosada, los balcones de madera y sus torres, forma parte del imaginario de Las Palmas de Gran Canaria. Tras su reapertura en 2019 después de una profunda reforma, el hotel recuperó su condición de referencia del alojamiento de lujo en la ciudad.

Hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria. / LP/DLP

Por sus salones y habitaciones han pasado durante décadas artistas, personalidades internacionales y nombres vinculados a la cultura. El propio hotel recuerda entre sus huéspedes ilustres a figuras como María Callas, Gregory Peck o Ava Gardner, una lista a la que ahora se suma el paso de Lauryn Hill durante su estancia en la isla.

Lujo, gastronomía y descanso en el Santa Catalina

El atractivo del Santa Catalina va más allá de su historia. El hotel cuenta con una cuidada propuesta de habitaciones y suites, zonas ajardinadas, espacios wellness, bares, terrazas y una oferta gastronómica que lo ha colocado entre los referentes de la alta cocina en Gran Canaria. Entre sus nombres destacados figura Poemas by Hermanos Padrón, restaurante reconocido con estrella Michelin.

Adrián García y Juan Carlos Padrón en el Poemas by Hermanos Padrón. / LP / DLP

También forma parte de su propuesta Muxgo, el proyecto de Borja Marrero, vinculado al producto local y a una cocina con fuerte raíz canaria. Esa combinación de alta gastronomía, arquitectura histórica y privacidad convierte al Santa Catalina en uno de los lugares preferidos para grandes estancias y visitas especiales en la capital.

El refugio elegido por una leyenda del hip hop

La estancia de Lauryn Hill en el Santa Catalina refuerza el perfil internacional del establecimiento y su papel como hotel de referencia para grandes nombres de la música, el cine y la cultura. La artista, autora de un disco esencial como The Miseducation of Lauryn Hill, llegó a Gran Canaria en una cita especialmente esperada por sus seguidores.

Más de 130 años después de su apertura, el Santa Catalina continúa siendo mucho más que un hotel. Es un emblema arquitectónico, un punto de encuentro de la vida social grancanaria y uno de los establecimientos que mejor resumen la evolución turística de la capital.