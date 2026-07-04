Marquesinas de aluminio y madera darán sombra en la terminal de cruceros del Puerto de Las Palmas

La cuenta atrás para la celebración de la Seatrade Cruise Med no para y la Autoridad Portuaria sigue licitando la contratación de obras y suministros para la terminal de cruceros del Puerto de Las Palmas, como la construcción de las marquesinas del Boulevard Santa Catalina, con un coste inicial de 491.008,39 euros.

Con estas estructuras en las zonas de paseo peatonal y en la franja central del bulevar se pretende mejorar el aspecto visual y funcional de la terminal, creando zonas de sombra y aumentando el confort de los peatones, cruceristas y usuarios de taxis y guaguas.

Aluminio marino, madera y lonas

Según el pliego de condiciones técnicas, en los paseos peatonales laterales se ha proyectado la instalación de estructuras de aluminio marino cubiertas con una membrana de tejido calado blanco, con los lados curvados hacia el interior y una pendiente mínima del 8%. Cada lateral tendrá una longitud aproximada de 128 metros lineales.

Por su parte, en la franja central del bulevar, donde se habilitarán las zonas de espera de los taxis y guaguas, las marquesinas también tendrán una estructura de aluminio marino, pero la cubierta estará hecha con listones de madera de pino silvestre o equivalente, para proporcionar sombra y una estética más cálida y natural.

Anclajes y durabilidad

Ambos modelos se fijarán sobre el pavimento existente mediante placas de anclaje con anclajes químicos, con el objetivo de garantizar estabilidad y durabilidad.

El proyecto destaca que estos materiales escogidos buscan aportar resistencia, ligereza, durabilidad e integración visual en la terminal de cruceros.

El plazo de ejecución contemplado es de cinco meses.