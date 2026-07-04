Un motorista sufre un accidente al chocar contra un coche en Las Palmas de Gran Canaria

Un motorista fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Doctor Negrín tras verse implicado en un siniestro vial con un coche en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria.

El accidente se produjo durante la mañana del sábado 4 de julio en la calle Mario César, donde intervinieron la Unidad de Tráfico de la Policía Local y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario.

El motorista fue evacuado al Doctor Negrín

El dato más relevante del siniestro es el traslado del motorista al Hospital Universitario Doctor Negrín, centro de referencia en la capital grancanaria.

Por el momento, no ha trascendido el alcance de las lesiones ni las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión entre el turismo y la motocicleta.

Hasta el lugar se desplazó la Unidad de Tráfico de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, encargada de regular la circulación en la zona y recabar información sobre lo ocurrido.