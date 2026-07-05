"Barrí más de 20 cucarachas en una noche": el drama de una vecina de San Francisco que convive con aguas fecales

La familia de Tania Sicilia convive desde hace tres años con aguas fecales, malos olores y plagas. Su salud mental ha llegado al límite y físicamente cada vez se siente peor. Esta vecina del barrio de San Francisco, en Las Palmas de Gran Canaria, está agotada de recoger excrementos, colocar incienso y barrer cucarachas. En las zonas comunes anexas a su vivienda, es decir, el pasillo y un patio, rebosan las aguas sucias cada semana a través de dos alcantarillas y el sumidero. La única solución que ha encontrado en este tiempo ha sido resignarse a ataviarse con mascarillas, guantes y bolsas en los pies para limpiar el desaguisado cuando el agua se evapora tras unos días, antes de que vuelva a aparecer en un ciclo que no acaba. Un problema que se suma al mal estado del edificio, que cuenta con deficiencias estructurales, que las humedades y el agua empozada empeoran.

No es nada nuevo que las viviendas de San Francisco se caen a cachos. Mientras subía por las escaleras con su hijo pequeño, un trozo de hormigón le cayó encima. "Cuando me vi estaba llena de polvo", recuerda. Desde hace 20 años los vecinos de este barrio exigen una reposición como la que está teniendo lugar en otros barrios capitalinos como Las Rehoyas o Tamaraceite. El barrio está concentrado en cinco bloques entre cinco y siete plantas, que albergan 571 viviendas en la calle Gobernador Marín Acuña. La decadencia de los edificios es evidente a simple vista, con paredes agrietadas y huecos.

«Estoy en un punto psicológico en el que dije: ‘Me meto en una casa de okupas y me voy de aquí»

Con este panorama, el caso de Sicilia puede que sea uno de los más dramáticos del vecindario. La vivienda contigua está abandonada, pero desde la ventana puede ver un hueco del tamaño de una mano que separa el suelo de la pared. En su casa también le sucedió, en concreto, se hundió 80 centímetros, y recuerda que se gastó unos 2.000 euros en el relleno. Uno de los vecinos más proactivos en la lucha del barrio, Manuel Santana, explica que la antigüedad de los edificios, construidos en 1966, y la complicada orografía ha provocado que las estructuras de las viviendas se resientan. "Donde estamos ahora era una loma y se construyó el Castillo de San Francisco sobre bancales; luego se desmontó media loma y se proyectó el barrio", relata Santana.

Humedades

"Hasta que no pase una desgracia no van a hacer nada", opina Sicilia. La vecina solicita una opción habitacional en condiciones óptimas para las seis personas que viven en su casa, entre ellos un menor de siete años. "Estoy en un punto psicológico en el que yo dije: 'Me meto en una casa de okupas y me voy de aquí", lamenta. La vecina asegura que si pudiera se iría de la vivienda, pero no encuentra trabajo y su pareja trabaja ocho meses al año, por lo que por el momento, no pueden permitirse buscar otra vivienda.

Problemas de conexión de saneamiento público y hundimiento del suelo en un edificio de San Francisco / Andrés Cruz

Sicilia lleva viviendo 20 años en su casa, y ha estado varios años arrastrando problemas de humedades, pero fue hace tres años que comenzaron las fugas en las alcantarillas del pasillo y el patio. Desde que empezaron los problemas, la vecina asegura que ha presentado varios escritos denunciando la situación. "Emalsa decía que le correspondía al Ayuntamiento, y el Ayuntamiento que es de Emalsa y así se van tirando las piedras unos a otros", detalla. Sicilia explica que la última respuesta que obtuvo fue que es un problema que debe solucionar la comunidad de vecinos, porque el problema surge del sumidero y el bajante. Un punto de vista del que Sicilia disiente rotundamente: "La arqueta y la alcantarilla son del Ayuntamiento".

Al ser preguntados por este periódico Emalsa declaró que no tenían avisos de este problema. Sin embargo, enviaron a un equipo técnico que confirmó las filtraciones. «Al ser un patio interior privado no es nuestra competencia, pero se va a comunicar el problema para ver qué solución se le puede dar», informan desde la empresa mixta de aguas. Asimismo, aclaran que la tapa de alcantarilla con el logo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es antigua, por lo que no tienen claro la razón de su instalación en una zona privada. Así las cosas, desde Emalsa añaden que el pasado viernes un equipo pasaría por la vivienda con una cuba para succionar el agua y después se estudiará una «solución a medio plazo».

Plagas

La falta de salubridad en el agua estancada del patio es el ambiente perfecto para la aparición de plagas. Sicilia señala una colilla en el suelo: "De ese tamaño son los gusanos de cola de ratón". Aparecen cuando el nivel del agua baja y se convierten en una especie de mosca de mayor tamaño. "Por mucho que eches de todo, eso vive en la caca, y me han entrado en el baño y en la cocina", denuncia. Por la noche llegan las cucarachas, los ratones, hormigas y en ocasiones, las palomas. "Una vez estuve barriendo más de 20 cucarachas en una noche", afirma.

Las paredes están afectadas por la humedad, ya que el bajante se encuentra en mal estado. "Es de uralita y está muy deteriorado y la humedad sale por todos lados", apunta el vecino, Manuel Santana. En 2019 el Ayuntamiento capitalino renovó las tuberías de saneamiento. Sin embargo, Sicilia cuenta que no se hizo la conexión con la vivienda contigua a la suya al estar abandonada, lo que podría influir en los problemas que sufren en la actualidad. "Tanto este patio como la casa están generando daños estructurales bastante grandes en el edificio", valora.

Los problemas no solo afectan a su salud mental, sino también física. Sicilia padece asma y asegura que la inhalación de los malos olores le afecta especialmente y tiene que utilizar más los sprays y las máquinas para paliar los achaques. "No puedo vivir así", lamenta. También piensa en sus cuatro hijos, ya que lamenta que tengan que convivir en un ambiente de insalubridad.