Capitanía Marítima pide «sensatez» con las motos acuáticas y las embarcaciones de recreo este verano

Capitanía Marítima, una de las instituciones del Puerto de Las Palmas, pide sensatez con el uso de las embarcaciones recreativas, en especial con las motos náuticas, durante este verano, sumándose así a la Campaña de Verano de Seguridad Náutica que promueve el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, con la colaboración de Salvamento Marítimo.

En esta ocasión, los esfuerzos de esta iniciativa que lleva como lema 'En la moto náutica, sensatez', se centran en concienciar a la población acerca de la conducta y actitud de los usuarios de motos náuticas, haciendo hincapié en que es indiferente la experiencia que tengan. En ese sentido, el Ministerio pide que se cumplan los dictados, leyes y resoluciones que emiten cada año las diferentes capitanías marítimas para favorecer que el mar, espacio de ocio y recreo sean espacios de convivencia.

Más emergencias y sanciones

Salvamento Marítimo atendió en 2025 un 11% más de emergencias relacionadas con las motos acuáticas con respecto al año anterior, y una de cada cuatro inspecciones realizadas a estos vehículos ser resolvieron con una sanción. Según los datos aportados por la Dirección General de la Marina Mercante, «en torno al 20% de las sanciones graves que se tramitaron en las Capitanías Marítimas afectaron a usuarios de motos de agua».

El capitán marítimo de Las Palmas, Ignacio Gallego, asevera que en Canarias la actividad recreativa no es tan estacional como en otras zonas de España debido a las buenas condiciones climatológicas y aunque en la época estival hay un incremento, la preocupación por el uso de la náutica de recreo es constante durante todo el año. A esto «hay que sumarle que en verano se hacen muchas actividades en la mar, como regatas o campamentos infantiles» e, incluso, procesiones como la de la virgen del Carmen, actividades que deben ser aprobadas por Capitanía Marítima y deben contar con planes de protección.

El capitán marítimo de Las Palmas, Ignacio Gallego. / José Pérez Curbelo

Unos 200 incidentes en Las Palmas

El año pasado se produjeron en aguas de la provincia de Las Palmas aproximadamente 200 incidentes con embarcaciones de recreo, unos 90 con mercantes y menos de una veintena con pesqueros, señala Gallego, que precisa que esta proporción también está relacionada con el hecho de que hay más embarcaciones de este tipo que del resto, por lo que «la estadística lucha en su contra». Pero también influye que quienes llevan los barcos mercantes y de pesca son profesionales mientras que la «navegación de recreo es una actividad lúdica».

«La mar es un lugar donde se puede disfrutar, pero es un sitio peligroso y no hay que perderle nunca el respeto», asevera el capitán marítimo. Entre las precauciones que hay que tener en cuenta se encuentran la «revisión de los equipos, tener el tanque de combustible comprobado, tener conocimiento de la zona, tener las cartas y llevar los equipos de radio». En el caso de esta última, advierte que «en el momento que se suelta el cable de la embarcación, el móvil no vale para nada» porque las zonas de cobertura son limitadas. Por ese motivo es imprescindible que cuando se salga a navegar se haga con un equipo de radio cuyo funcionamiento esté garantizado, puesto que es la única forma para comunicarse con Salvamento Marítimo en caso de necesidad.

En cuanto a los problemas que más atiende Salvamento Marítimo se encuentra el de los motores parados por la falta de combustible, algo que se debe prever antes de salir del embarcadero.

Más usuarios en el mismo espacio

Por otro lado, el incremento de actividades como paddle surf, windsurf, surf, motos acuáticas y nuevas tablas propulsadas como el foil surf aumenta la ocupación del mar. Cuanta más gente y más usos coinciden en el mismo espacio, apunta Ignacio Gallego, mayor es la probabilidad de accidente. La clave está en ordenar los usos y fomentar el respeto entre bañistas, surfistas, buceadores, embarcaciones y usuarios de motos acuáticas, que son las protagonistas de la campaña de este año porque son vehículos muy divertidos, pero también muy peligrosos por su alta potencia, gran aceleración, velocidad y masa, especialmente cuando se combinan con diversión, imprudencia y presencia de bañistas, apostilla.

La Provincia

Para garantizar la seguridad, recuerda que estos vehículos y cualquier otra embarcación no pueden entrar en las zonas de baño, sino utilizar los canales habilitados para ello. Además, los bañistas deben permanecer dentro de las áreas protegidas.

Advertencia tras el accidente de Tenerife

Tras el reciente accidente de un buceador que fue golpeado por una embarcación de recreo en Tenerife, Capitanía recuerda la importancia de realizar esta actividad en las zonas solicitadas por los clubes de buceo y evitar las peligrosas por la alta afluencia de barcos.