¿Por qué Van der Does decidió atacar Las Palmas?

Con la llegada del mes de julio, acontecen eventos y relatos que dan rienda suelta a la imaginación. Es un viaje en el tiempo hasta el verano de 1599, cuando la mayor flota armada hasta la fecha por los Países Bajos apareció ante nuestras costas, poniendo en situación de alarma a una ciudad que iba a realizar un enorme sacrificio, forjando el heroísmo por el que hoy es recordada.

Para entrar en detalle siempre acudimos a la maravillosa obra de Antonio Rumeu de Armas, La invasión de Las Palmas por el almirante holandés Van der Does en 1599. Un tomo que desglosa minuciosamente los acontecimientos que giran en torno al que el célebre historiador califica como «una de las mayores operaciones de guerra que ha tenido por escenario las islas del archipiélago afortunado».

Sin embargo, dejando a un lado la crónica puramente militar, conviene recordar que la presencia de los flamencos formaba parte de la vida cotidiana de Canarias a finales del siglo XVI. Mucho antes de la aparición de la gran armada holandesa frente a nuestro litoral, la isla albergaba una próspera comunidad de mercaderes del norte de Europa que desarrollaban sus actividades. Lejos de ser considerados enemigos, ejercieron un impacto positivo en la economía local, aportando innovaciones como el uso de la letra de cambio. Se establecieron sólidas comunidades flamencas en las principales ciudades de la Isla, como Telde o la capital. Mercaderes como Lucas Voderman o Nicolás Jaens intermediaban en la red comercial que unía los puertos insulares con mercados como el de Amberes, el cual recibía constantemente azúcar y orchilla procedente de Canarias.

Su asimilación en la sociedad insular fue tan profunda que muchos de estos linajes flamencos pasaron a formar parte de la alta burguesía y de la aristocracia de Gran Canaria. Lo lograron, en gran medida, mediante fuertes inversiones y ventajosos enlaces matrimoniales con familias distinguidas y descendientes de los propios conquistadores, como ocurrió con el conocido apellido Westerling.

Esta interacción comercial prosiguió de manera paralela al conflicto internacional que involucró a los territorios de los actuales Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y parte de Francia; una región conocida en aquel entonces como las Diecisiete Provincias, que se levantó contra el Imperio español. Una contienda que perduró ochenta años y cuyo estallido es necesario conocer para comprender los motivos que llevarían, treinta y un años más tarde, a que una fuerza de 12.000 holandeses pusiera rumbo hacia la capital grancanaria.

Durante el reinado de Carlos I, la ciudad de Las Palmas había experimentado un importante desarrollo, con el apogeo del azúcar como principal protagonista de la economía insular. Fue una época marcada en gran medida por una serie de conflictos desarrollados entre 1494 y 1559, conocidos como las Guerras de Italia, que tuvieron como principales antagonistas a la Monarquía Hispánica y al Reino de Francia en una encarnizada rivalidad. Un asunto que afectó enormemente a las arcas imperiales, pero también generó una fuerte tensión en las rutas atlánticas, convirtiendo las aguas canarias en el escenario habitual de las incursiones de los corsarios franceses durante décadas.

Con la llegada al poder de Felipe II y la firma de la Paz de Cateau-Cambrésis en 1559, se pacificaron las rutas comerciales; sin embargo, el eje del conflicto político se desplazaría hacia la tierra natal de padre Carlos: Flandes. Aquel territorio percibió al nuevo monarca como un gobernante extranjero que desconocía la lengua y las costumbres del país, y cuyas decisiones no tardarían en generar una enorme tensión en el norte de Europa. Por un lado, desplazó a la alta nobleza local, como a Guillermo de Orange, de los puestos clave del gobierno para sustituirlos por figuras afines a la Corona, como el cardenal Granvela. A esto se sumó la grave crisis que sufría la industria textil flamenca, incapaz de competir con la llegada de los paños ingleses. Pero el principal desencadenante, según coinciden muchos historiadores, fue el férreo papel que Felipe II ejerció como defensor de catolicismo: medidas drásticas como la persecución de los considerados herejes (luteranos y calvinistas) y la creación de nuevos obispados cuyos titulares eran nombrados directamente por el rey.

Se estaba fraguando el estallido del conflicto, cuando en agosto de 1567 el duque de Alba llegó a Flandes acompañado por los experimentados Tercios de Italia. Su misión era asumir el cargo de gobernador tras la renuncia de Margarita de Parma, hermanastra de Felipe II. Nada más tomar el control, el duque instauró un tribunal para juzgar a los implicados en las revueltas del año anterior, que fue conocido por sus detractores como el Tribunal de la Sangre debido al elevado número de ejecuciones. Mientras tanto, Guillermo de Orange, una de las figuras más reconocidas de la historia de los Países Bajos, estando refugiado en los principados alemanes del Sacro Imperio comenzó a organizar el ejército con el que lanzaría su ofensiva. La confrontación tuvo lugar en Batalla de Heiligerlee el 23 de mayo de 1568, marcando el inicio oficial de la Guerra de los Ochenta Años.

A pesar de las hostilidades, el comercio entre España y las Provincias Unidas siguió desarrollándose de manera activa; incluso los mercaderes flamencos se valían de documentación falsa para seguir comerciando con Canarias. Sin embargo, en el simbólico y recordado año 1599 se llevó a cabo una medida que dio lugar a la invasión más grande que jamás vivió Canarias. Tras la muerte de Felipe II, los nuevos gobernantes de los Países Bajos, los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia, prohibieron que los barcos de las provincias protestantes entraran a los puertos de la zona católica de los Países Bajos. El nuevo rey, Felipe III, decidió cerrar también todos los puertos de España y Portugal. Una decisión que causó un drástico paro naval frente al que los holandeses encontrarían solución: organizar la mayor flota de guerra que jamás había visto Holanda hasta ese momento.

Esta fue la empresa que zarpó del puerto de Flesinga el 28 de mayo de 1599 con la intención original de atacar los principales puertos de la Península Ibérica. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados: en La Coruña fueron repelidos por la artillería de unas fortificaciones que ya estaban prevenidas, y al descender hacia Andalucía descubrieron que el territorio estaba listo para resistir. Finalmente, aquellas 74 velas a cuyo mando iba Pieter van der Does cambiaron su rumbo hacia la capital grancanaria. El resto de la historia ya la conocemos.