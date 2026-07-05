"Ya era hora": el mensaje de Alejandro Sanz que ha emocionado a miles de seguidores en Gran Canaria

Había pasado diez años desde la última vez que Alejandro Sanz actuó en Gran Canaria. Pero antes incluso de subir al escenario del Granca Live Fest, el artista quiso dejar claro que su regreso no era un concierto cualquiera.

"Diez años son demasiado para una isla que siempre ha sonado a casa. Hoy no venimos a recuperar el tiempo... venimos a demostrar que hay canciones capaces de guardarlo intacto. Gran Canaria, ya era hora", escribió en sus redes sociales pocas horas antes de reencontrarse con el público canario.

La publicación no tardó en multiplicarse entre sus seguidores y terminó convirtiéndose en uno de los mensajes más compartidos de la jornada.

Un Estadio de Gran Canaria lleno hasta la bandera

El tercer día del Granca Live Fest volvió a confirmar el éxito del festival. Con el cartel de sold out, decenas de personas buscaron entradas hasta el último momento a través de las redes sociales, mientras el entorno del Estadio de Gran Canaria registraba una gran afluencia desde primeras horas de la tarde.

Encontrar aparcamiento en Siete Palmas se convirtió en una misión complicada. Muchos vehículos ocuparon incluso las aceras mientras comenzaban a sonar las primeras actuaciones del día.

El ambiente fue creciendo con Agua del Chorro, Grupo Frontera y Dani Martín, que emocionó al público repasando los grandes himnos de El Canto del Loco y de su carrera en solitario. "Es mi concierto favorito en la Isla en mis 26 años de carrera. Me voy lleno de amor y de cariño", confesó el madrileño antes de despedirse.

"Cuando era un niño soñaba con hacer esto"

A las 22.35 horas llegó el momento más esperado de la noche. Alejandro Sanz apareció sobre el escenario con 'Desde cuándo', iniciando una actuación que combinó clásicos como 'Amiga mía', 'Mi soledad y yo', '¿Y si fuera ella?' o 'Corazón partío' con las canciones de su nueva gira '¿Y ahora qué?'.

Durante el concierto volvió a demostrar el cariño que siente por la Isla."Cuando era un niño soñaba con hacer esto que estoy haciendo ahora mismo. Tengo que daros las gracias de todo corazón por recibirnos. Es una cosa llegar a Las Palmas y sentir el calor y el abrazo de la Isla. Todo es cálido, todo es bello."

Uno de los momentos más especiales llegó cuando invitó al timplista Hirahi Afonso para interpretar 'Cuando nadie me ve', incorporando el sonido del instrumento más representativo de Canarias.

Un viaje a la adolescencia de miles de canarios

La actuación de Alejandro Sanz, unida a la de Dani Martín, convirtió la tercera jornada del festival en un viaje musical para varias generaciones que crecieron escuchando sus canciones.

El relevo lo tomó después Aitana, encargada de cerrar una noche en la que convivieron el pop español, el regional mexicano y los sonidos latinos.

Este domingo será Maroon 5 quien pondrá el broche final al quinto aniversario del Granca Live Fest, una edición histórica que ha superado las 90.000 entradas vendidas y que ya ha confirmado las fechas de su regreso en 2027.